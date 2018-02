Cadeau de Saint Valentin pour " Célibataire et trentenaire " !

Jeff Bertemes et Julien Hockers du groupe "la Cécité des Amoureux" en live dans le studio de Vivacité Liège !

Les membres de "la Cécité des Amoureux" décrivent leur musique comme " Des chansons qu’auraient bien pu connaître les cabarets. Si nous n’avions pas eu l’indécence de les laisser mourir ". Les textes sont proposés par Jeff Bertemes, auteur et interprète. Il reflète son amour pour la chanson française et le cinéma d’époque. A la guitare : Julien Hockers, au piano : Noëlle Elisabeth Spierkel et aux percussions : Alexi Dick. En concert le groupe accueille des musiciens additionnels pour agrémenter la formation originale. Sous la direction artistique de Pascal Charpentier.

Jeff Bertemes et Julien Hockers sont présents dans Liège matin pour le single " Célibataire et trentenaire ", disponible ce 14 février sur les plateformes de téléchargements en ligne. Ce titre figure sur le premier d’un mini album de 4 titres du groupe belge, "la Cécité des Amoureux". Ce 4 titres est intitulé "Tout ça n’existe pas ".

Du beau monde pour faire naitre ce 4 titres:

Réalisé par Christophe Van Huffel (réalisateur et co-compositeur du dernier album de Christophe "Les Vestiges du Chaos") et placé sous la direction artistique de Pascal Charpentier (claviériste d'Alain Bashung et également de Christophe), "Tout ça n'existe pas" offre un tour d'horizon de ce que la formation peut offrir.