BueRun: le jogging de la montagne de Bueren

Le jogging de la montagne de Bueren revient ce vendredi 20 avril.

BueRun est un jogging accessible et ouvert à tous, sur un itinéraire rapide, court mais avec la montée de ses 374 marches et sa pente de 30%. L’épreuve est un bon compromis entre un mini trail urbain, un jogging et une course à obstacles.

C' est un jogging qui se veut accessible et ouvert à tous.

Le départ sera donné au pied de la Montagne de Bueren. Après l’ascension, le parcours sillonne dans le parc de la Citadelle, avant descendre à travers le Vieux Liège pour se retrouver au point de départ, et de pouvoir s’élancer pour une 2e boucle.

L’arrivée de la course ne se situe pas au terme du 2e tour, mais au sommet des escaliers qui doivent encore être gravis une dernière fois !

L’épreuve peut être courue seul, ou à deux.

Notez dans votre agenda vendredi 20 avril à 19h.

Vous voulez y participer? Rendez-vous sur le site: www.buerun.be/