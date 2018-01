Brocantes et vide-dressing

Vide dressing et bourse et brocante à Retinne - samedi 3 & dimanche 4 février dès 16h30 - Nombre d'exposants prévus:145

bar et petite restauration

- Où: rue de la vaulx à la salle BATIFIX 4621 Retinne

5e édition d'A vos graines, citoyens-citoyennes : des échanges de semences de jardin, des échanges de savoirs et de nombreux-ses intervenants-es (biologiste, producteur, jardins solidaires...). Samedi 3 février -Atelier bombes fleuries et différents stands. Pour les enfants : ateliers et jeux à la ludothèque -Nombre d'exposants prévus:7 - Où: Fps Liège

Rue Edouard Remouchamps, 2 à Liège.

Brocante intérieure de Villers-le-Bouillet- samedi 3 & dimanche 4 février de 08:00-17:00- Nombre d'exposants prévus : 25

Lieu: Maison du Peuple, rue de Waremme,29 à Villers-le-Bouillet.

BROCANTE D'HIVER à Herve - samedi 3 & dimanche 4 février de 10:00-18:00- Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 35

Vous trouverez des objets de collection, des livres anciens et rares, des bd, des belles faïences et de belles pièces de verrerie. Lieu: Hall des criees rue des charneux ,94 à Herve.

Vide-dressing (parc de la Boverie) - Dimanche 4 février de 11:00 à 18:00 -Au programme, vêtement homme, dame, ado (f/g), accessoires (foulards, ceintures.), ainsi que chaussures.

Des vêtements d'enfants et quelques articles de puériculture complètent le tableau !

Nombre d'exposants prévus:15

Où: Rue du Parc 63 4020 Liège

BROCANTE D'HIVER à Sprimont Dimanche 4 février de 7 à 17h-Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 80

Bar et petite restauration agrémentent la visite

Lieu: Hall omnisports rue J Potier à Sprimont