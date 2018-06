Brocantes et Bourses de collections

- Samedi 9 juin-

Engis : 24ème brocante annuelle

Nombre d'exposants prévus : 150

Horaire : 06:00-17:00

Lieu: Rue des Alunières à Engis

Liège : Brocante"aux bonnes affaires " à l' Esplanade st léonard Nombre d'exposants prévus : 150- Horaire : 06:00-17:00

- dimanche 10 juin

Malmedy : Brocante d'Arimont - Parc "dri l'mone" - Nombre d'exposants prévus : 70 - Horaire : 07:30-16:30

Petite restauration, boissons, toilettes etc. Insciptions: Gsm : 0475861384

Lieu: Route de Hottleux 46 à Malmedy

Amay : Grande brocante

Nombre d'exposants prévus : 30

Horaire : 07:00-17:00

Lieu: Grand' Place d'Amay

Ville-en-Hesbaye : Brocante de l'Amitié Villoise - Nombre d'exposants prévus : 60 - Horaire : 06:00-17:00 - Bar et petite restauration sur place -RDV: Rue Joseph Wauters à Ville-en-Hesbaye

Grande brocante de Comblain la Tour - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 200

Belle brocante dans les rues du petit village de Comblain la Tour

Visé : Brocante du quartier de ma campagne - Nombre d'exposants prévus : 100 -Horaire : 06:00-18:00 - Lieu: Rue derrière le temple à Visé

6ème Brocante du quartier Molinvaux-Naniot qui aura lieu le dimanche 10 juin de 10h à 16h, rue Molinvaux (entre les rues du Ventilateur et Haute)Nombre d'exposants prévus : 100

BROCANTE DE BERLOZ - Nombre d'exposants prévus : 100

Horaire : 06:00-17:00 - Restauration, petite restauration, chateau gonflable, mur d'escalades, animations foraines, trampoline etc.

Lieu: RUE DE LA DREVE à Berloz

Bourse tout à 1,00€ à TINLOT - samedi 9 & dimanche 10 juin de 10h à 16h -

- Bourse aux vêtements enfants, dames, et hommes tout à 1,00€ ainsi que divers articles de puériculture à petit prix.

Où: Salle la Vieille école à Scry

Rue de Dinant à Tinlot



2ème REPAIRCAFE à St Nicolas quartier du Pansy dimanche 10 juin 13h à 17h-Ateliers : vélo, matériel électrique et électronique (dont spécialiste radio/chaîne HIFI), couture, mécanique, travail du bois (et ébénisterie), imprimerie 3D, mais également échange de graînes, donnerie, service juridique et administratif, info chômage et RIS, grimage, initiation à l'informatique, ... Lieu: Foyer du Lamay, Quartier du Pansy

Sentier du Homvent, à côté du 38, Saint-Nicolas