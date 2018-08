Brocantes dans notre province

Brocante de Saint-Vith - Vendredi 3 août de 15:00-22:00

Une des plus grandes borocantes en Belgique. Vous y trouverez des exposants belges, allemands, français, hollandais et luxembourgeois. Inscriptions via notre site: www.brocantes-belgique.be

Nombre d'exposants : 1200

Hauptstrasse à Saint-Vith



Lierneux : Brocante au Floreal Gossaimont - Samedi 4 août de 08:00-17:00- Animation - château gonflable - petit restauration -

Nombre d'exposants : 200- Lieu: Gossaimont 1

à Lierneux

8ème BROCANTE DES PREALLES à GRÂCE-HOLLOGNE- Samedi 4 août de 14:22 à 14:22- Nombre d'exposants :200

Où : RUE TIROGNE à Grace-Hollogne

Marché aux Puces d'Esneux Samedi 4 août de 7:00 à 17:00 &

Dimanche 5 août de 7:00 à 17:00

Nombre d'exposants :350

Où :Esneux centre

13° BROCANTE ANNUELLE au Mont mosan de Huy - DIMANCHE 05 AOUT de 08 à 18 h00 et occupera les 130 emplacements du Chemin de La HAUTE SARTE à HUY (à 100m du"MONT MOSAN"). Le bar et la restauration (bbq, tarte...)

Brocante d'Ochain - Clavier--Dimanche 5 août de 6:00 à 17:00

Nombre d'exposants :100

Où : Rue Roi Albert à Clavier

Grande Brocante D été à Spa Dimanche 5 août de 7:00 à 17:00

Nombre d'exposants :350

Grande Brocante dans la Galerie Léopold, le Parc des 7 Heures et la Place Royale.

Pour la 27e année, l'office du tourisme organise sa grande brocante des berges de l'Ourthe à Hamoir. Dimanche 5 août de 8:00 à 18:00

Au programme, pas moins de 300 exposants, des bars, de la restauration, le tout dans un cadre enchanteur.

Grande brocante à Oreye Dimanche 5 août de 6:00 à 17:00

Nombre d'exposants : 250

Où : Rue de liege , rue du ruisseau, chemin des étoiles

à Oreye

Grande brocante à Roberville Dimanche 5 août de 7:00 à 17:00

Le 5 août - Nombre d'exposants: 100

Où : centre du village à Robertville

Brocante à Marchin Dimanche 5 août de 6:00 à 17:00

Nombre d'exposants : 120

Où : Place de Belle Maison et place Burton Marchin

Brocante la fête à Brivioulle Dimanche 5 août de 6:00 à 15:00

Nombre d'exposants : 100

Où :rue du tumulus à Braives

Brocante villageoise à Trooz Dimanche 5 août de 8:00 à 17:00

Nombre d'exposants : 200

Où : Village de Trasenster à Trooz