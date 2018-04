Brocantes, Bourses, vide dressing....

Bourse d'échanges de capsules de champagne. Samedi 14 avril de 10:00 à 17:00 -Petite restauration sur place. Nombre d'exposants prévus:20- Où: Salle Sainte-Foy, Rue Saint-Léonard, 331 à Liège

Brocante de Vieux-Waleffe - Samedi 14 avril de 08:00-17:00 -Brocante extérieure- Nombre d'exposants prévus : 60 - Lieu: Rue de Fallais,place de l'église à Vieux-Waleffe.

Trocante de plantes du Mont Falise Dimanche 15 avril de 10:30 à 11:30

ECHANGES gratuits de plantes, semis, graines petits fruitiers.

Nombre d'exposants prévus:15

Où: Rue du Mont Falise 81 4500 Huy

Brocante de Dolembreux Dimanche 15 avril de 08:00-17:00 - Nombre d'exposants prévus : 120 - Le patro de Dolembreux vous présente la première édition de sa brocante. Lieu: Rue d'Esneux 26 à Dolembreux

Brocante du printemps à Hermalle-sous-Huy Dimanche 15 avril de 11:00-18:00 -Dans le site remarquable de la Ferme castrale et dans sa drève, 50 brocanteurs et particuliers vous présentent leurs trouvailles et de bouquins d'occasion. Petite restauration originale au musée de la Gourmandise.

RDV: 132a ch. Freddy Terwagne à Hermalle-sous-Huy

Brocante De Pêche Carnaliege 2018 à Angleur - Dimanche 15 avril de 08:30-14:00- Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

RDV: CCOM rue d'Ougrée 71 à Angleur

Bourse aux vélos et accessoires à Waremme dimanche 15 avril de 13h30 à 15h30- Vente de vélos enfants, dames, hommes, Vtt, Bmx...Lieu: Place du Roi Albert.

12ème Brocante du Quartier de l'étoile à Couthuin Dimanche 15 avril de 06:00-17:00 - Brocante extérieure- Nombre d'exposants prévus : 350- Bar et petit restauration du place- RDV: Rue de l'étoile à Couthuin

BROCANTE DES SCOUTS DE JEHANSTER Dimanche 15 avril dès 08:00- Brocante extérieure- Nombre d'exposants prévus : 250- RDV: Rue Collette 25 à Jehanster

Vide-dressing

Vide-dressing à Grâce Hollogne dimanche 15 avril de 10h à 18h -Nombre d'exposants prévus:50 - Où: Place du Pérou salle du Beaulieu à Grâce-Hollogne

Vide-dressing à Ferrières - dimanche 15 avril de 9h à 17h -Vide dressing femme et enfant. Petite restaurantion et bar.

Nombre d'exposants prévus:35

Où:Au clocher, 12 à Ferrieres

2eme édition de notre vide dressing "Les fonds de tiroir des dragonettes" à Malmedy Expo. dimanche 15 avril de 8h à 17h -Où: Malmedy Expo - Hall Des Foires