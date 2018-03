Brocantes, Bourses & Vide dressing...

Brocante de printemps à Sprimont - Dimanche 25 mars de 07:00-17:00

Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 200

Dans les cours de l'école et dans le parc communal.

Place Joseph Wauters, 15

4140 Sprimont

Foire aux vélos à Embourg Samedi 24 mars de 9:00 à 16:30

Cette foire est axée sur l'achat et la vente de vélos (vélos de route, vélo de ville, Vtt etc…) pour toutes catégories d'âges.

Le public aura accès à la vente entre 13h et 16h30 (solderie dès 15h30).

Où: Ecole Communale de Mehagne - Marcel Thiry, Au Passou 40 à Embourg

Internet: http://www.ecolemarcelthiry.be

Brocante , des vêtements, des jouets , des livres. Vendredi 23 mars de 18 à 21

Samedi 24 mars de 10 à 18 h

Dimanche 25 mars de 10 à 16 h

Un bar et une petite restauration seront à votre disposition. RDV: Salle des Genêts , rue des Genêts 1, à LIEGE (sous l’église Ste Julienne - quartier Naniot-Xhovémont-Naimette)

24ème Foire du livre & de la Bd à Dolhain- dimanche 25 mars de 9h à 17h - Dédicaces, exposants animations...RDV: salle Le Kursaal, rue Guillaume Maisier à Dolhain- Entrée Gratuite.

Bourse aux livres et aux jouets organisée par l'ASBL ' Les Amis d'Adolphe Hardy '- samedi 24 mars de 9h à 16h. RDV: espace Joseph Gélis ', place du Sablon, 79, à Dison.

Pour info :-Entrée gratuite

-et si vous avez un petit creux nous avons de quoi vous sustenter (sandwich, soupe maison… à prix démocratique). Infos: www.maisondadolphehardy.be

Brocante, vêtements, jouets & livres - du vendredi 23 mars dès 18h, samedi 24 et dimanche 25 mars dès 10h- RDV: Rue des Genêts (St Julienne) quartier Naniot à Naimette- Xhovémont.

9e bourse aux livres et aux jouets - samedi 24 mars de 9h à 16h. Moment idéal pour faire le plein de livres et de jouets à prix démocratiques et de leur donner une seconde vie. La vente se fera dans notre salle d'expo ' espace Joseph Gélis ', place du Sablon, 79, 4820 Dison. Pour info : -Entrée gratuite -et si vous avez un petit creux nous avons de quoi vous sustenter (sandwich, soupe maison… à prix démocratique).

Vide-dressing

Vide Dressing danses orientales et tribales à Liège - Samedi 24 mars de 13:30 à 17:30 - Pour vendre et dénicher un costume de danse orientale, tribale, et aussi des bijoux, des voiles et accessoires, tenues d'entrainements, de scènes. ....Où: L'Espace + 2 Rue de la Légia à Liège- Internet: https://www.facebook.com/groups/158496287684753/

Premier grand vide dressing de l école de Berneau dimanche 25 mars de 9h à 14h-

65 exposants seront présents, vous pourrez également découvrir la nouvelle collection de bijoux Victoria, celle de Alla Bottega produits bio italiens by Aurore Paisse ainsi que la collection Théo Jasmin.

Bar et petite restauration sur place.

Où:École Communale, Route de Warsage,29 à Berneau

Baby Dressing Servi9 à Saive - Dimanche 25 mars de 10:00 à 15:00- 60 exposants -Où? Au bloc D de la Caserne de Saive (couvert) Combien ? Entree Gratuite ! Internet: http://www.servi9.be

Vide dressing Hermalle sous argenteau Samedi 24 & Dimanche 25 mars de 10:00 à 16:30 -Nombre d'exposants prévus:65 - Les exposants du samedi sont différents de ceux du Dimanche- Où: Rue de la Vallée 7 à Hermalle Sous Argenteau.

Foire aux vêtements de printemps et petite brocante à Angleur - samedi 24 mars de 8h à 17h & dimanche 25 mars de 9h à 16h- RDV: Place A. Jadoulle à Angleur centre.

Bourse/brocante aux jouets, livres, articles de puériculture et vêtements 0-16 ans. ….à Saint Georges Dimanche 25 mars de 14:00 à 17:00 - Nombre d'exposants prévus:50 - Où: Rue Solovaz 15b à Saint-Georges-sur-Meuse

Repair Café

Repair Café à Verviers samedi 24 mars de 13h à 16h- Réparons ensemble nos objets! Electro-ménager, vêtement, informatique, vélo et mobilier. RDV: Arc Verviers Asbl, place Général Jacques, 16 à Verviers