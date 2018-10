Brocantes, Bourses, vide-dressing

Brocante, bourse et vide dressing du P.A.S. Vendredi 19 de 18 à 21 h; Samedi 20 de 10 à 18 h & Dimanche 21 octobre de 10 à 16 h - Lieu:

Salle des Genêts rue des Genêts 1, à LIEGE

Bar et une petite restauration seront à votre disposition.

Bourse aux plantes à Louveigné Samedi 20 octobre de 13:00 à 16:00 Une vingtaine d'exposants vous propose des échanges, ventes, achat sde plantes vivaces, arbustes, fuchsias, petits fruits, plantes aquatiques, plantes d'intérieur, bulbes, graines,.. . et conseils de jardiniers amateurs. Où : Sendrogne, Place Neuforge à Louveigné.

Brocante Ecole Chênée Thiers Samedi 20 octobre de 9:00 à 15:00

Nombre d'exposants : 55

Petite Restauration

Où : rue Fraîche 14 à Chênée

Bourse aux jouets et vêtements (adultes et enfants) à Flémalle Grande- Samedi 20 octobre de 10:00 à 15:00 - L'école Saint–Jean-Baptiste à Flémalle organise sa traditionnelle bourse aux jouets et vêtements (adultes et enfants). Petite restauration, entrée gratuite.

Nombre d'exposants : 40

Où :Ecole St–jean-Baptiste, Rue Des Hospitaliers, 7 à Flémalle-Grande

Brocante intérieure d'hiver à Poulseur Dimanche 21 octobre de 9:00 à 16:30- Nombre d'exposants : 53, bar et petite restauration maison

Où : salle Albert Henrottin rue d'Esneux 19B à Poulseur

2ème édition de La Brocante des Petits Lutins à Seraing Dimanche 21 octobre de 10:00 à 15:00-Tu as entre 6 et 12 ans et tu as des jeux et des jouets avec lesquels tu ne joues plus ? Tu aimerais te faire un peu d’argent de poche pour te faire plaisir ? Nombre d'exposants :10- Où : Rue des Comtes d'Egmont et de Hornes 29 à Seraing

Brocante Equestre & vide grenier Dimanche 21 octobre de 10:00 à 16:00 - Possibilités brocante intérieure si mauvais temps.Pain saucisse et boissson sur place. Nombre d'exposants : 60 - Où: Rue de la pompe 3A à Braives

Foire européenne du disque vinyle–cd-dvd- d’Embourg dimanche 21 octobre de 10H00 à 17H30- 45 exposants venus de l’Europe du nord et du sud vous proposeront des milliers de 33 tours et 45 tours. Lieu:

domaine du Sartay, rue Henvard 64 à LIEGE.

Brocante du Fil à Aywaille Dimanche 21 octobre de 9:00 à 17:00

L'ASBL "Aide à Valériane" organise une brocante du fil : patchwork, tricot, point de croix, boutons, linge ancien, broderie, dentelles, livres…Nombre d'exposants : 25

Où : Institut st Raphael Av de la Porallée 40 à Aywaille

Bourse aux jouets , vêtements enfants et matériel de puériculture à Ans Dimanche 21 octobre de 9:00 à 13:00

Nombre d'exposants : 70

Où : Ecole Communale Pierre Perret 1, 9, Rue Des Ecole à Ans

Méga Vide Dressing (Vêtements hommes, femmes), maroquinerie, petite bijouterie au Collège Saint-Servais.Dimanche 21 octobre de 10:00 à 17:00 - Sur plus de 500 m2, vous y découvrirez des dizaines d'exposants, des milliers d'articles à prix bradés vêtements pour tous les âges et toutes les tailles, maroquinerie, petite bijouterie) et une cafétéria pour vous détendre. Parking gratuit (plus de 200 places)

Où : Rue Saint-Gilles, 104 à Liège

Bourse aux jouets et vêtements à Crisnée Dimanche 21 octobre de 9:00 à 14:00 - Entrée gratuite pour les visiteurs

Nombre d'exposants :60

Où : École la Buissonnière, Rue Jean Stassart, 15 à Crisnée

Vide Dressing de qualité & Bourse aux jouets Dimanche 21 octobre de 10:00 à 18:00- Château gonflable

Parking gratuit

Nombre d'exposants : 31

Où : Salle de l' Avenir Crazy Dance

Rue d Italie 122 Ans

Bourse aux vêtements jeux et livre Braives samedi 20 et dimanche 21 octobre de 17h à 20h -

Nombre d'exposants :30

Où : Maison du Village rue de la Justice de de paix,4 à Braives

1ère Bourse aux jouets à Lierneux Dimanche 21 octobre de 8:00 à 14:00

Nombre d'exposants : 50

Où : Ecole Sainte Thérèse, Rue du Centre 44 à Lierneux