Brocantes, Bourses, Vide-dressing et repair Café

Verviers : Foire aux livres (Vendredi 9 mars au dimanche 11 mars)-Vous aimez lire? Vous êtes à la recherche de livres d’occasion? Vous êtes collectionneur? Plus de 15.000 livres à partir de 1€ dont les profit seront reversés à l’enfance défavorisée. Où : Rue de Jehanster 73- Prix d’entrée : gratuit -Horaire : Vendredi 17:00-22:00 / Samedi 10:00-20 :00 / Dimanche 10:00-17:00

Grand brocante de Visé Samedi 10 mars au dimanche 11 mars de 10h à 16h30 - Grande brocante dans les deux salles. Les exposants du samedi sont différents de ceux du dimanche Vente de tout sauf alimentation tables et chaises fournies. Où : Rue de la croix rouge école saint joseph. Prix d’entrée : 1€

Modave : Petite brocante de Limet ( Modave) Samedi 10 mars au dimanche 11 mars de 8h à 18h- Ancienne montre à gousset, un peu d'étain, et divers bibelots, série complète Philipe Geluck (le chat), voiture de rallye 1/43 avec beaucoup de diorama, on trouvera de tout et de rien à cette brocante. Où : Route de Limet, 42 .

Les broc en d'heure à Haccourt - Dimanche 11 mars de 8h à 18h -Brocante couverte avec un bar et de la restauration- Où : Rue des ponts.

25ème Brocante de l'Athénée Guy Lang à Flémalle Haute -Dimanche 11 mars de 8h à 18h - Comme chaque année, l'Athénée Guy Lang organise sa traditionnelle brocante qui rassemble une centaine d'exposants répartis dans 3 salles d'expositions, 2 chapiteaux et dans la cour de l'école. Un bar et de la petite restauration sont prévu. Où : Grand' Route, 317.

BELLE BROCANTE FLERON Dimanche 11 mars de 08:00-14:00 - Plus de cent exposants seront présents pour cette brocante intérieur et extérieur qui fait en même temps vide dressing - Où : Rue Charles Deliège 9

Brocante école des Boulevards à Verviers - Dimanche 11 mars de 9h à 16h- Environ une cinquantaine d’exposants sont attendu. Bar et petite restauration prévue- Où : Rue Rogier 2

Fléron les puces Dimanche 11 mars de 09:00-16:00 - Le plus grand vide-dressing enfants est de retour avec près de 200 exposants réparti sur 2000m2. Au programme : vente de vêtements d'enfant et de grossesse, de jouets, de matériel de puériculture, de CD, livres, … De nombreux artisans viendront également exposer leurs créations spéciales enfants et bébés. Des animations sont prévues pour occuper les enfants - Où : Avenue de l'Espace Sport 4-

Brocante du design et des puces vintage à Sprimont Dimanche 11 mars de 12h à 20h- Avec environ 50 exposants passionnés, il y en aura pour tous les goûts. Des objets de décoration en provenance du monde entier, des pièces rares de designer, … La restauration est assurée par plusieurs food-trucks, un bar est également présent. Où : " La ferme du Banneway " Rue de Theux

Vide-dressing

Wandre : Vide-dressing Samedi 10 mars de 13:00-17:00- Dans le cadre de la thématique " Les femmes savent pourquoi ", le Foyer Culturel de Jupille Wandre, en collaboration avec le Pac de Wandre, vous propose un Vide dressing- Où : Salle du Centre Culturel de Wandre Rue de Visé 832- Prix d’entrée : gratuit

Huy : Vide-dressing annuel Dimanche 11 mars de 9h30 à 17h30- Cette année vous pouvez y joindre une vente de livres d'occasion. Bar et petite restauration prévue. Où : Maison de Quartier Saint Léonard Chaussée de Dinant, 19 - Prix d’entrée : gratuit

Jehanster : Vide-dressing pour enfants et matériel de puériculture Samedi 10 mars de 9h à 12h - vide-dressing pour enfants jusqu'à 14 ans, matériel de puériculture -Où : Salle Relais Des Sarts Rue Collette 75

Melen : Vide-dressing enfant, Bourse aux jouets et articles de puériculture dimanche 11 mars de 9h à 15h -Où : Centre Culturel HYPERLINK "https://www.quefaire.be/lieu/centre-culturel-+melen"Melen Rue de l'Enseignement 2 - Prix d’entrée : gratuit

L'école Sainte-Marie de Soumagne organise le dimanche 11 mars de 9h à 15h - un VIDE-DRESSING ADULTE ET ENFANT, bourse aux jouets et articles de puériculture

Pour les visiteurs : ENTREE GRATUITE - Rdv: Rue de l'égalité, 76 et 152 - à Soumagne.

Repair Café

Ateliers du Repair Café (itinérant) de Neupré Dimanche 11 mars de 13h30 à 18h- C'est dans une ambiance conviviale que vous serez accueilli avec un coin "Bambins" et, pour vous aider à patienter agréablement, un bar vous propose des boissons et pâtisseries maison à un prix très démocratique. Où : Maison des Jeunes de Plainevaux, Rue du Centre, 50 à Plainevaux

Ateliers du Repair Café de Grivegnée Dimanche 11 mars de 13h à 17h -Réparations : brico, couture, informatique, vélo, petits électro, etc. Où : Rue du Beau Mur, 48

Ateliers du Repair Café d’Aywaille (Dimanche 11 mars de 13h à 18h- Réparations : brico, couture, informatique, vélo, petits électro, etc. en fonction des bénévoles présents. Où : Château de Harzé Rue de Bastogne, 1