Brocantes, Bourses, vide dressing en province de liege

Voici quelques endroits chiner durant ce long weekend...

Megabrocante parking couvert Belle-Ile en liège

Vendredi 1 novembre de 8:00 à 17:00

Parking couvert centre commercial belle-ile en liege

Nombre d'exposants : 120

Où : quai des vennes 1 à Liège

Brocante de la Toussaint à Spa

Vendredi 1 novembre de 7:00 à 16:00

Nombre d'exposants : 140

Où : Rue du Fourneau à Spa

Belle Brocante, Collections & Vintage à Hamoir

Samedi 2-Dimanche 3 novembre, de 9h à 17h

Hall omnisports de Hamoir

Entrée 1.5 € (gratuit - 14ans)

Infos 086 38 94 43 - brocante@othamoir.be

Brocante D'AUTOMNE à Hannut

Samedi 2 & dimanche 3 novembre de 8:30 à 17:00

Brocante et bourse de collection de plus de 30 ans d'existence. Salle du Marché Couvert, bar et petite restauration toute la journée

Nombre d'exposants : 80

Où : rue des combattants 1 (marché couvert) à HANNUT

8ème édition de la Foire Fouille à Flône

Samedi 2 & dimanche 3 novembre de 9h à 18h30

Brocante, Vide dressing, Echoppes artisanales, Bar & Restauration

Lieu : Hall Omnisport de l’abbaye de Flône, chaussée Romaine 2 à Amay.

Brocante d'Automne de Haccourt

Dimanche 3 novembre de 8:00 à 18:00

Nombre d'exposants : 200

Bar et restauration

Où : Rue des Tavernes

4684 Haccourt

Repair Café à Neuville en Condroz

Vendredi 1 novembre de 13h30 à 17h

Un objet de votre quotidien vous refuse tout service ?

Apportez-le au Repair Café. Nos réparateurs bénévoles tenteront, avec vous, de le remettre en service.

Un bar vous accueille dans une ambiance conviviale et vous propose des boissons et pâtisseries maison à prix très démocratique.

Nombre d'exposants : 45

Où : Salle du Coude à Coude

Avenue du ry Chera, 1a

4121 Neuville-en-Condroz

Bourse aux jouets, vêtements d'enfants, puériculture

Dimanche 3 novembre de 9h à 13h

8ème édition de la bourse aux jouets, vêtements d'enfants et matériel de puériculture à Sainte-Walburge. Dans un espace chauffé et agréable, nous vous proposons plus d'une trentaine d'exposants.

Un grand parking à disposition. (attention aux travaux)

Nombre d'exposants :35

Où : Place Sainte-Walburge 1

4000 Liège

Grande bourse à jouets de Boncelles dans la salle du Bon Sel, avenue du Gerbier 5 à Boncelles ce samedi 02 et dimanche 03 novembre de 10h à 16h....

-Exposants Playmobil et lego présent

-coin artistes pour occuper vos enfants

-venue de Saint-Nicolas vers 13h30

Vide dressing et bourse aux jouets à Vottem

Dimanche 3 novembre de 9h à 14h

Bar et petite restauration sur place.

Ouverture au public dès 9h00 - entrée libre pour les visiteurs.

Nombre d'exposants : 31

Où : Salle de l'équipe

Rue Emile Vandervelde, 32

4041 Vottem