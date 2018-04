Brocantes Bourses et vide dressing

Bourse aux plantes, légumes et aromates à Louveigné- samedi 21 avril de 13h à 16h - Echange vente plantes, arbustes, aromatiques...

Bourse réservée aux particuliers.

Ambiance conviviale.

La bourse se déroule en même temps que le "petit marché" de Sendrogne.

Nombre d'exposants prévus:15-20

Où: Sendrogne, Place Neuforge à Louveigné.

35ème bourse internationale aux insectes à Bressoux -Dimanche 22 avril de 9:00 à 16:00 - Exposition, bourse d'achat/vente/échange d'insectes.

Des milliers d'insectes, naturalisés et vivants, provenant des quatre coins du Monde. Où: Espace Georges Truffaut

5, Avenue de Lille à Bressoux

18ème grande brocante Banneux à l'école Mater Dei - Dimanche 22 avril de 07:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 350

Lieu: Rue de l'Esplanade à Banneux

BROCANTE DE GOE -Dimanche 22 avril de 06:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 200- Lieu: CENTRE DU VILLAGE

de Goé

Brocante de Merdorp Dimanche 22 avril de 07:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 70

Lieu: Rue du Marquat 10 à Merdorp

12 ème foire du livre Dimanche 22 avril de 10h à 17h au hall omnisport rue de l’église 22 4870 Trooz - Cette année, plus de 50 exposants seront présents ainsi que plusieurs auteuers comme Vinciane Pahaut, Marie Laurent... viendront présenter et dédicacer leur dernier livre. ENTREE GRATUITE Lieu: Maison de la Laïcité de Trooz, rue fenderie 3 à Trooz.

Vide-dressing

Bourse aux jouets puériculture et vêtements à Waremme - dimanche 22 avril de 9:00 a 13:00 - Lieu: école de longchamps à Waremme.

8ème Vide dressing au Cph de Herve- samedi 21 avril de 10h à 14h- 72 exposants vous proposeront desVêtements printemps-été adultes et enfants ainsi que les accessoires faisant partie d'un dressing (sacs-bijoux-ceintures-foulards,...)- bar et petite restauration- Lieu: Cph av Reine Astrid 9 à Herve

Vide-dressing GEANT (2200 m2 de bonnes affaires) pour femmes et enfants. + de 200 exposants particuliers sont présents avec une large sélection de vêtements de seconde main de qualité, d'articles de puériculture, de jeux et jouets, chaussures et accessoires Ainsi que des créations originales d’artistes belges et des déstockages de magasins. Tout cela pendant une journée festive et conviviale ! - dimanche 22 avril de 10h à 15h au Hall des Criées de Herve (Rue de Charneux 94 4650 Herve) Un espace gratuit avec château gonflable pour les enfants, un espace restauration, un espace change pour les bébés, …Site internet : www.lacabanedevic.be



Dimanche 22 avril de 9h30 à 15h30 -13e édition printemps-été du vide-dressing de Visé. RDV: l'Institut Saint-Joseph 12 rue de la Croix-Rouge à Visé. Vêtements,articles de sport, accessoires, bijoux, jouets, livres et articles de décoration intérieure et extérieure trouveront leur place.

Droit d'entrée:1 euro.

Parking aisé et petite restauration sur place

Premier Vide Dressing à Theux - Dimanche 22 Avril de 10h00 à 17h00.

Une petite restauration et un bar seront prévus sur place.

Nombre d'exposants prévus:25- Vous y trouverez articles de puériculture et vêtements pour enfants, dames et hommes à des prix intéressants. Lieu: Salle Saint Augustin, Rue Charles Rittweger, 218 à Theux.