Brocantes, Bourses et vide-dressing

BOURSE DE MODÉLISME FERROVIAIRE FERRO-LIEGE - Club de modélisme ferroviaire- Dimanche 18 mars de 9 à 13h - Bourse d’échange d’articles divers relatifs au modélisme ferroviaire. Petite restauration sur place. Bourse accessible aux particuliers- RDV: Centre culturel de Wandre

20° salon Sougné-Remouchamps : Belle brocante, collections, antiquités Du samedi 17 au dimanche 18 mars de 09:00-18:00 -Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 60- RDV: Avenue de la Porallée, 40

à Sougné-Remouchamps.

3e Grande brocante de la rue de la Vaulx à Retinne-Samedi 17 mars de 08:00-16:00- 190 exposants répartis sur les 800m de la rue de la vaulx à Retinne. Bar, restauration, wc visiteurs gratuits - RDV: Rue de la Vaulx à Retinne.

Blegny : BROCANTE DE PRINTEMPS - Dimanche 18 mars de 08:00-13:00 -Brocante intérieure- Nombre d'exposants prévus : 100 - RDV: ESPACE SIMONE VEIL 2 à Blegny

BROCANTE Hall Omnisports d'Oreye Dimanche 18 mars de 09:00-17:00- Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 70

Hall Omnisports d'Oreye rue de la Cité 18

4360 Oreye

Grande brocante du printemps à Malmedy Expo Dimanche 18 mars de 08:00-17:00 - Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 250

Halls couverts et chauffés. Cafeteria et petite restauration sur place. Entrée visiteurs gratuit.

Malmedy Expo / Rue Frédéric Lang, 3

Bourse du Printemps des Collectionneurs - Samedi 17 mars de 9:00 à 16:00- Bd, Livres, Philatélie, cartophilie, Numismatique, etc... Plus de 50 exposants sur 400 m.

Bar et petite restauration. Accès facile pour moins valides.

Où: Marché Couvert, Rue Des Combattants à Hannut.

Brocante de HERSTAL salle des fêtes de la Licourt ( rue de l'école technique 4040 Herstal ) samedi 17 & dimanche 18 mars de 10h00 à 16h30 et les exposants du samedi sont toujours différents de ceux du Dimanche

Brocante au Hall omnisports Bressoux Haut - Dimanche 18 mars de 09:00-18:00 -Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 50

Belle brocante couverte et chauffée Vaste parking wc Bar et petite restauration Accès aisé pour les personnes à mobilité réduite Vaste parking Nombreux exposants

RDV: Rue Ernest Malvoz 2 à Bressoux

Rocourt : Brocante de printemps Dimanche 18 mars de 09:00-16:00 -Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 30 -rdv: 40,rue de l'arbre courte joie

à Rocourt

Bourse de voiture rallye,diorama 1/43 - Du vendredi 16 au dimanche 18 mars dès 10h

Expo et vente de voiture de rallye 1/43,diorama de porsche,citroen,peugeot,renault,hyundai,fiesta wrc,mini cooper,subaru,skoda,vw polo,mitsubishi,et autres en plus voiture seul de toute marque a vendre séparément,accesoires du rallye du Condroz de huy,bar,diorama,podium,le tout est fabriquer a la main,a voir et revoir pour la beauter des yeux.

Où: Route de Limet 42 à Modave

7iéme edition Baby shopping Dimanche 18 mars de 10:00 à 16:00

Super vide dressing pour bébé et enfants (jouets articles de puériculture, livres vêtement des grossesse...) Grimage, petite restauration musique

Nombre d'exposants prévus:56

Où: Salle Les Amis du Vieux Retienne

Place du Marché 9 4621 Retinne

8ème Bourse jouets et vêtements- Samedi 17 mars & dimanche 18 mars de 9:00 à 17:00 -Uniquement jouets et vêtements de toute la famille

Nombre d'exposants prévus:62

Où: Rue des Coquelicots 4020 Liège

Bourse aux jouets, vêtements et matériel de purériculture - Dimanche 18 mars de 9:00 à 14:00- Nombre d'exposants prévus:80

Où: Université , Amphithéâtre de l'Europe

Quartier Agora, Boulevard du Rectorat, 13 4000 Liège

Tarif: Gratuit

Internet: http://www.apulg.ulg.ac.be

Bourse aux jouets et vêtements, et articles de puériculture au profit des élèves de l'école spécialisé de l'Irhov. Cette bourse se déroulera dans le hall omnisports de Burenville. Samedi 17 mars de 9:00 à 15:00

Nombre d'exposants prévus:40

Où: Ecole Irhov, Rue de Burenville 46 4000 Liège

Vide dressing à Herstal - Samedi 17 mars & dimanche 18 mars de 10h à 16h30- Les exposants du samedi sont différents de ceux du Dimanche

Nombre d'exposants prévus:80

Où:Salle de Fête de l'école Notre Dame de la Licourt

Rue l'Ecole Technique 22 à Herstal

Bourse aux Vêtements & Jouets à Huy Dimanche 18 mars de 9:00 à 13:00

Une Organisation du comité de parents du Sacré Coeur de Huy.

En intérieur et une partie sous le préau.

Nombre d'exposants prévus:50

Où: Institut du Sacré-Coeur, Rue Sous Les Roches 5 à Huy

Internet: http://www.sacre-coeur-huy.be



Repair Café de Wanze -Samedi 17 mars de 13 à 17h

Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un ordinateur qui rame ? D’un percolateur fatigué ? Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. A l'occasion du Repair Café de ce 17 mars, un écrivain public sera présent pour vous accompagner dans la rédaction et/ou la compréhension des courriers personnels, officiels ou administratifs.

rdv: Petit Bazar, rue Joseph Wauters à Wanze

Repair Café à Seraing Samedi 17 mars de 13:30 à 17:30

Après-midi conviviale autour de l'obsolescence programmée et de la transition.

Des citoyens se rencontrent pour échanger du matériel dont ils n'ont plus l'usage (outils de jardinage, plants, graines, accessoires de sports,...) ou apportent un électro en panne, un pantalon déchiré, un objet cassé,... auprès de réparateurs bénévoles.

La participation aux frais est libre.

Nombre d'exposants prévus:10

Où:Temple Protestant Rue Ferrer, 100 4100 Seraing

Repair Café à Clavier Samedi 17 mars de 14:00 à 17:00

Réparation gratuite en couture, bois, soudure, petit électro, informatique,

smartphone. Nombre d'exposants prévus:6

Où:Ecole -Station, Rue du Marché 20 à Clavier

Internet:https://www.facebook.com/RepairCafeClavier