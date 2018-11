BROCANTES, BOURSES DIVERSES

Repair Café à Soumagne Samedi 1er décembre de 13:00 à 17:00

On y apporte les choses en mauvais état qu'on a chez soi : ' vêtements, petits meubles, appareils électriques, objets utiles, jouets, bijoux, etc (pas de micro onde ni tube cathodique). Des bricoleurs et des experts en la matière sont au rendez-vous et on se met à l'ouvrage ensemble dans une ambiance conviviale.

Où : Foyer Culturel de Bas

Rue Pierre Curie 24 à Soumagne

Internet : http://www.amisdelaterre.be

Bourse de voitures 1/43,diorama à Modave samedi 1 & dimanche 2 décembre de 10h à 16h - plus de 200 modeles de voiture de toutes annees,diorama avec voiture 1/43 wrc de 2017 et 2018,diorama rallye du Condroz,loix,duez et autres accessoires,plus de 500 bande dessinee original et autre,livre de toutes sorte.A venir voir pour amateur ou collectionneur de voiture ou de bd,cela dit,bien venue a toute et a tous.

Où : Route de Limet 42 à Modave

Les bouquinistes du jardin botanique vous proposent bd, bouquins histoires, géo, art, livres pour enfants à 1 euro – samedi 1er décembre de 9 à 17h à l’école du jardin botanique, rue du jardin botanique à liège

Brocante en salle saint Laurent samedi 1 & dimanche 2 décembre de 10:00 à 17:00

Grande brocante en salle

Vente de tout son alimentation

Grand parking facile d accès

Les exposants du samedi sont différents de ceux du dimanche

Nombre d'exposants :120

Où : Rue saint Laurent 29 Liège

Vivabrocante (brocante au profit de VIVA FOR LIFE) à Grivegnée dimanche 2 décembre de 07:00 à 19:00 -

Cette brocante/bourse aux jouets est organisée au profit de Viva For Life.

Le grand St-Nicolas sera également présent et distribuera des cadeaux

Nombre d'exposants : 100

Où : HALL OMNISPORTS - Rue Nicolas Spiroux, 55 Grivegnée

Bourse aux CD /DVD/ Vinyles Dimanche 2 décembre de 10 à 17 h en l'Espace Georges Truffaut - vous pourrez rencontrer une trentaine d'exposants venus présenter à la vente des Cd-Dvd (films et musicaux) ainsi que du Vinyle.

Où : Espace Georges Truffaut

5, Avenue de Lille à Bressoux

Internet : https://www.facebook.com/BDPRODUCTIONS

Vingt deuxième brocante de Noël dimanche 2 décembre de 7 à 18 heures dans les caves de l’Abbaye de Stavelot ...Une trentaine d’exposants à votre disposition ambiance festive , petite restauration , vins de qualité .

Bourses Lego à Herstal dimanche 2 décembre de 13:00 à 17:00

Plus de 25 collectionneurs passionnés de la petite brique Danoise Lego seront présent. Ils pourront vous conseiller, échanger et vous vendre des Sets Lego et des pièces détachées au meilleur prix.

Où : Hall Omnisports de la Préalle

Rue Emile Muraille 158 à Herstal

Vide grenier- Brocante-collections-bourse de jouet à Spa dimanche 2 décembre de 8h à 18h-

Au profit de viva for life

Nombre d'exposants : 50

Où :Avenue Amédée Hesse 41 Spa

Bourse aux jouets et vêtements à Liers dimanche 2 décembre de 7h à 17h - petit restaurations - Nombre d'exposants : 50

Où :Centre Culturel Nicolas Thomsin

Rue Provincial 90 Liers