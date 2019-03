Brocantes, bourses diverses, vide dressing dans notre belle province

On va chiner dans la province, bourses aux jouets, vide dressing, brocantes...

Bourses aux jouets et vêtements

- samedi 16 mars de 10h à 15h à Modave

Où : Salle Bois Rosine Rue du Bois Rosine,7 Modave

- Samedi 16 mars de 11H à 15H à Blegny

Vente de vêtements enfants-adultes, vêtements de grossesse ou de sport. Matériel puériculture / livres / jouets.

Où : Salle Fricaud Delhez Rue de la Station 54 Blegny

- Samedi 16 mars de 9:00 à 14:00 à Nandrin

Bourses aux Jouets et Vêtements Enfants et Adultes, matériel de puériculture

Où : Ecole Saint Martin Rue de la Rolée Nandrin

- Dimanche 17 mars de 9:00 à 13:00 à Huy

Bourse pour vendre les habits jouets matériel de puériculture.

Où :Ecole du Sacré Coeur Rue Sous Les Roches 5 Huy

- Dimanche 17 mars de 9:00 à 13:00- Xhoris

Bourse aux jouets, vêtements et matériels de puériculture

Où : École Communale Route de Hamoir 37 Xhoris

- samedi 16 et dimanche 17 mars de 10:00 à 17:00 à Voroux-lez-Liers

Bourse jouets vêtements puériculture

Où :Rue Provinciale 26/28 Voroux-lez-Liers

BROCANTE

4e BROCANTE à Retinne Samedi 16 mars de 8:00 à 16:00

190 exposants seront présents - Restauration sur place

Où : Rue de la Vaulx à Retinne

18ième Grande Bourse du Printemps des collectionneurs à Hannut Samedi 16 mars de 8:00 à 16:00

Philatélie, Marcophilie, Cartophilien Numismatique, Télécartes, vieux livres.....+ de 40 exposants

Où :Marché Couvert

Rue Des Combattants

4280 Hannut

21° salon de la belle brocante à Remouchamps , collections et antiquités. (intérieur)

Samedi 16 et dimanche 17mars de 9:00 à 18:00

Nombre d'exposants: 60

Où : Institut St Raphaël, avenue de la Porallée 40 Aywaille

Brocante AP Guy Lang Flémalle Dimanche 17 mars de 9:00 à 17:00

100 d'exposants, 3 salles d'expo, 2 chapiteaux, une cour. Restauration et boissons.

Où : Grand'Route, 317 à Flémalle-Haute

Brocante au Hall onmisports Oreye Dimanche 17 mars de 9h à 17h

Petite restauration toute la journée.

Nombre d'exposants : 80

Où : 18 rue de la cité à Oreye

Brocante de printemps à Liège Dimanche 17 mars de 9h à 16h

Nombre d'exposants : 30

Où : rue de l arbre courte joie, 40 à Liège

26ème édition de la Foire du livre d’occasion d'Amay ouvrira ses portes ce dimanche 17 mars de 9h à 17h -Vous y trouverez une trentaine d’exposants, une kyrielle de livres qui enchanteront petits et grands. Du livre d’Histoire à celui d’histoires, du roman policier à l’eau de rose, de bandes dessinées aux biographies, vous trouverez Le livre qu’il vous faut !

RDV: Gymnase communal d’Amay (1 rue de l’Hôpital)

Entrée libre

Repair Café à Wanze



Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. Outils et matériel sont disponibles pour faire gratuitement toutes les réparations possibles et imaginables en couture, bijoux, électro, hi-fi, vélo, informatique ... D’autre part, vous pourrez assister à un atelier libre et gratuit pour réaliser un " bee-wrap ", un emballage écologique en tissu et cire d’abeille pour les légumes, sandwiches et autres aliments.

Samedi 16 mars de 13 à 17h

Magasin de seconde main Le Petit Bazar, rue Joseph Wauters à Wanze

Repair Café à Clavier Samedi 16 mars de 14h à 17h -Réparation gratuite en couture, bois, soudure, petit électro, informatique, smartphone.RDV: Ecole -Station

Rue du Marché 20

4560 Clavier