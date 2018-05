Brocantes, Bourses de Collections et vide-dressing

8ème Brocante " The White Bison" à Bierset - Samedi 2 juin 08:00-18:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 70

Lieu: Rue de Velroux, s/n ( ancienne caserne militaire ) à Bierset

4ème brocante de la rue des prés à Waremme Samedi 2 juin 09:00-17:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 250

Lieu: Rue des près à Waremme

Brocante nocturne à Loncin -Samedi 2 juin 14:00-22:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 180

Bar et petite restauration Animation enfant

Lieu: Rue général modard à Loncin

Liège : Brocante Fond Pirettte Samedi 2 juin 09:30-14:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Rue Fond Pirette à Liège

Comblain-au-Pont : Brocante du fil Samedi 2 juin 09:00-16:00

Brocante du fil, atelier d'initiation à la couture pour enfants et ados, initiation au feutrage de la laine, vente de tissus, fils, accessoires, présentation d'artisans..

Lieu: Rue de la carrière (derrière l'église) à Comblain-au-Pont

Brocante Herstal Samedi 2 juin 10:00-17:00 - L'école Notre Dame organise une brocante extérieure, bar et petite restauration sur place- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 130

Lieu: Rue de l'Ecole Technique 27 Herstal

Seraing : Brocante du Val Potet Samedi 2 juin 08:00-16:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 150

Bar/Barbecue/château gonflable !

Lieu: Square du Val Potet à Seraing

Brocante de Liers Dimanche 3 juin 08:00-16:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 140

Bar et petite restauration sur place.

Lieu: Rue Emile Lerousseau Liers

Brocante du quartier du Chenay - Oupeye Dimanche 3 juin 06:00-16:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 500

Lieu: Rue Visé voie à Oupeye (en face du rond point)

Liège : Brocante TEC Dimanche 3 juin 08:00-17:00 -

Brocante tec intérieur et extérieur, 200 exposants, parking au Funérarium de Robermont, accès aux personnes à mobilité réduite-Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 200

Lieu: Rue des Coquelicots à Liège.

Liège : Brocante du quartier du Laveu Dimanche 3 juin 07:30-17:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Brocante annuelle de l'école et du Comité de quartier du Laveu Où: dans la rue du Laveu et Comhaire Petits déjeuners Bar et petite restauration.

Troisième bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture à l'école Notre Dame Cras-Avernas (Hannut) - dimanche 3 juin de 10h à 16h sur le site de l'école Saint Cœur de Marie, situé rue de l'Aîte numéro 1 à Hannut.

Grande brocante et marché aux fleurs à Jalhay Dimanche 3 Juin de 8h à 17h - Adresse Rue de la Fagne 12 à Jalhay -Lieu Ecole Communale de Jalhay. Bar, restauration et animations diverses .

7ème grande brocante d'Olne Dimanche 3 Juin dès 6h Brocante extérieure; Nombre d'exposants prévus : 180- Lieu: Rue bouteille à Olne

Vide- dressing hommes, femmes et enfants à Battice - Ainsi que des accessoires. Nombre d'exposants prévus : 60 -Articles de puériculture/ jouets à Battice - Dimanche 3 juin de 10:00 à 16:00- Lieu: À la salle Nazareth, Rue de Nazareth 2, à Battice

Repair Café et donnerie à Seraing samedi 2 juin de 13h30 à 17h30 -

Vous souhaitez des conseils pour commencer un potager ?

Un sèche-cheveux défectueux ? Un pantalon à raccourcir ? Un vélo à remettre en état ? Des plants ou des graines à donner ? Un outil en double ?

RDV pour une après-midi conviviale autour d'un Repair Café, d'une Donnerie & un expert-jardinier ! Spécialiste des fraisiers !

Nombre d'exposants prévus : 10 - Lieu: Temple Protestant

Rue Ferrer, 100 à Seraing

"Repair café"à Waremme- réparation de matériel informatique, de vélos, de petits électroménagers, petits meubles,… - dimanche 3 juin 9 à 12h - Lieu: Salle des douches - Place de l’Ecole Moyenne 9 à Waremme