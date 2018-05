Brocantes, Bourses de collections et vide dressing

Brocante annuelle se situant a Mons-Lez-Liège sur la commune de Flémalle - Brocante extérieure-

Samedi 5 mai de 06:00-18:00

Lieu: RUE DU VICINAL (Mons-Lez-Liège).

Brocante annuelle de la gare de Trooz Samedi 5 mai de 08:00-18:00 - Brocante extérieureen même temps que le marché de Printemps. Cette année, en plus, stand de radio Vintage

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Place du 11 novembre 03/1 à Trooz.

SERAING : Brocante Léon Deleval Samedi 5 mai de 08:00-15:00 - Brocante extérieure, Nombre d'exposants prévus : 200

Petite restauration, bar, tombola

Lieu: Rue Deleval, 9 à SERAING

Brocante nocturne à la ville basse Eupen

samedi 5 mai de 16.00 - 22.00 h

Embourg : Brocante de Mehagne Dimanche 6 mai de 08:00-15:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 150

Vous y trouverez également de la petite restauration et une fête foraine. Au profit de l’école Notre-Dame de Mehagne.

Lieu: Rue des Coquelicots à Embourg

Dimanche 6 mai de 08:00-16:00 4ème édition de la grande brocante du printemps de l'athénée d'Esneux. Nombre d'exposants prévus : 150 - Lieu: 6 rue de l'athénée à Esneux

Vaux-sous-Chèvremont : Brocante de la source Dimanche 6 mai de 05:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 350

Lieu: Place T. Foguenne à Vaux sous Chèvremont.

Sprimont : Brocante Vintage Dimanche 6 mai de 12:00-20:00 -

Brocante intérieure

Nombre d'exposants prévus : 60

Brocante du Design & puces Vintage *Sélection d'exposants passionnés Acces., bijoux, belle fripe, vinyls. *Des objets : scandinaves, belges, français, italiens, américains, de la céramique, du verre, design industriel,.. Lieu: La Ferme du Banneway rue de Theux 65 à Sprimont

Foire à la brocante à MORTROUX - Dimanche 6 mai de 07:00-18:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 400

Boissons et nourriture réservés à l'organisation. Parkings proches.

Lieu: Rue Davipont à Mortroux

11ème édition Louveigné : "Videz vos greniers, Ouvrez vos garages"Dimanche 6 mai de 06:00-17:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 180

Lieu: Place des Combattants et village de Louveigné

Brocante de Villers-L'Evêque Dimanche 6 mai de 08:00-16:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Rue Rond du Roi Albert et Rue de l'Yser à Villers-l'Evêque

Bourse d'échange Panini Fifa World Cup Russia

- Quel jour ? Le samedi 05 mai de 14h à 16h

La Librairie du Geer vous accueille pour échanger vos stickers Panini Fifa World Cup Russia 2018

Pour la huitième édition du marché aux fleurs, aromates et plantes potagères, de l'Ecole Chouette des Moulins - dimanche 6 mai de 10:00 à 14:00 - vous trouverez un large éventail de vivaces et annuelles ainsi que de nombreux aromates et plantes potagère. Lieu: Salle Polyvalente Moulins Sous Fléron

Rue Des Moulins 4610 Beyne-Heusay

Dimanche 6 mai de 10h à 15h, un salon aquariophile qui se tiendra en la salle Henriette Brenu, Rue Gilles Magnée 123 à 4430 Ans. Entrée à 1€ pour les visiteurs.

Les puces des couturières et hobbys créatifs au collège saint Servais - dimanche 6 mai de 9h30 à 17h- RDV: collège St Servais, rue Saint Gilles- Grand parking gratuit-Infos via FB mercieres folie

Vide-dressing

Vide-dressing à Spa samedi 5 mai de 10h à 16h -Au pgrm: animations musicales et pour enfants, petite restauration - Entrée gratuite Lieu: asbl St Michel, rue Albin Body à Spa

Pas envie de ranger votre chambre? Videz-la! samedi 5 mai à 14h00

L’Institut Notre-Dame de Jupille vous invite à son premier "Vide ta chambre". Venez renouveler votre garde-robe, dénicher le livre idéal, le jeu à la mode ou encore changer de déco! N’hésitez pas à déambuler entre les stands en profitant des animations musicales ou à vous désaltérer dans la cave à bières. Une après- midi festive dans un cadre magnifique! Où ?

Parc de l'INDJ

Institut Notre-Dame de Jupille rue Charlemagne, 47 4020 Jupille