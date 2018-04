Brocantes, Bourses de Collections et vide-dressing

10ème édition Antiquité & Belle Brocante de Spa -samedi 28 et dimanche 29 avril de 10h à 18h- RDV dans les belles installations du Centre Culturel de Spa, pour découvrir les dernières trouvailles en objets anciens de tout genre.

2ème brocante de l'ipes d'Ougrée- Samedi 28 avril 09:00-15:00 -

120 exposants, emplacements couverts et non couverts. Lieu:

Avenue du Centenaire, 240 à Ougrée

Heusy : 3ème Brocante de la rue Fontaine au Biez - Dimanche 29 avril de 06:00-16:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 120

Restauration et boissons sur place.

Brocante annuelle de Fumal .Dimanche 29 avril de 07:00-18:00 - Petite restauration. Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 80

Lieu: Rue les Trous 2 Fumal

8ème Brocante Cointe-Sclessin Dimanche 29 avril de 09:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 465

Lieu: RUE DE LA TREILLE 35 à Liège

8ème édition Brocante du Printemps à Ninane -dimanche 29 avril de 7h à 16h- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 220

Lieu: Rue de la Loignerie à CHAUDFONTAINE

5eme brocante à l'occasion de la fête locale en plein centre d'Amay - Dimanche 29 avril 10:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100 - Lieu: Centre d'Amay

Bourse aux vélos samedi 28 avril de 10:00 à 13:30 et 14:00 à 17:00- L'asbl Pro Velo organise une bourse aux vélos sur la Place Xavier Neujean dans le cadre de l'évènement "Avril en ville". Vous y trouverez tous types de vélos ! Vtt, vélo de course, vélo de ville, vélo à assistance électrique, vélo pliant, vélo enfant... La seule condition : que le vélo soit fonctionnel (pas de pneu crevé, deux freins, etc.).

5è Bourse aux livres, bd, revues et 4è bourse aux plantes et semences (esprit convivial) à l'Ancien Château de Rahier, samedi 28 avril de 14h à 18h -

Nombre d'exposants prévus:30

Où: Rahier, 96 4987 Rahier

13e édition de la bourse aux plantes organisé par le club de jardinage d’Ans. Rendez-vous ce samedi 28 avril de 9h à 13h à la salle " Henriette Brenu " à Ans. Vous y découvrirez des plantes ornementales, condimentaires, aquatiques et vivaces. Il y aura aussi des démonstrations d’art floral pour l’occasion.

Entrée gratuire.

Vide-dressing

MÉGA VIDE DRESSING à Liège pour faire de bonnes affaires

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 (10h à 19h)

Collège Saint-Servais : Rue Saint-Gilles, 104 à Liège (4000).

L'A.s.b.l. ' Boirs Pour Tous ' a le plaisir de vous inviter à sa première ' bourse aux jouets et vide dressing ' le dimanche 29 avril de 10 à 17h à la salle l'Union à Boirs. Nombre d'exposants prévus:23

Un bar sera à disposition avec de la petite restauration tout au long de la journée. L'entrée est gratuite.

Où: Salle l'Union Rue de l'Eglise, 25 à Boirs

Tarif: Gratuit

2ème édition de notre vide dressing à Harzé mardi 1 mai de 10h à 14h -accès à mobilité réduite

Nombre d'exposants prévus:50

ENTREE Gratuite - Où: Ecole d'Harzé ' le Grand Mont '

Rue de Bastogne 107 à Harzé

Kidsdressing de Mortier est dédié aux vêtements (0-16 ans), articles de puériculture, jouets et vélos d'enfant.mardi 1 mai de 09h à 15h

Adresse : Route de Mortier 12 à Mortier (Blegny)