Brocantes, Bourses de collections dans notre région

Ben-Ahin : Brocante Nocturne Vendredi 18 mai 17:00-22:00 -Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Rue Nicolas Jadot, Place Jules Boland, Rue des Chevaux Haleurs. Objets de brocante uniquement. Pas d'alimentation ni boissons.

Brocante à LINCENT samedi 19 mai de 05:00-17:00

Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 200

Lieu: Rue du warichet à Lincent

Quinzième brocante au quartier du Waux-Hall à Spa dans le cadre de la fête du quartier samedi 19 mai de 09:00-16:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 70

Lieu: Avenue Père Antoine à Spa

Jehay : 5eme brocante sur le champ de foire Samedi 19 mai de 14:00-21:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Rue du parc à Jehay

Lanaye : BROCANTE de la montagne st pierre Samedi 19 mai de 06:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 250

Lieu: PLACE DU ROI ALBERT à Lanaye

13ème Brocante de Melen Dimanche 20 mai de 08:00-16:00 - Brocante extérieure - Nombre d'exposants prévus : 250

Brocantes Liège

Parking gratuit, bar et petite restauration.

Lieu: Rue Haute à Melen

Huy : La Brocante des Quais Dimanche 20 mai de 08:00-18:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 138

Lieu: Avenue Delchambre à Huy

Cornesse : Goffontaine - Grande brocante de printemps Dimanche 20 mai de 08:00-16:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 140

Lieu: Village de Goffontaine à Cornesse

Dimanche 20 mai dès 8h - 29e édition de la brocante à Beaufays dans tout le centre du village. En plus des très nombreux exposants, pas mal d’animations vous attendent et pour l’occasion.

Haccourt : Les broc en d'heure Dimanche 20 mai de 06:00-18:00

La brocante se deroule autour de l'etang Pecherie du fer a cheval

Rue de haccourt à Haccourt

Brocante à Sart-lez-Spa Dimanche 20 mai dès 07:00-Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 135

Pains saucisses et boissons par les scouts - RDV: Place du marche

à Sart-lez-Spa

Grande Brocante de la Pentecôte à Cointe Dimanche 20 mai de 08:00-17:30 -Nombre d'exposants prévus : 150

Grande brocante inscrite au programme de la Fête de la Pentecôte à Cointe, avec une vingtaine de manèges forains, un grand feu d'artifice en soirée, espace enfants avec grimage, trampolines, promenades et visite de sites historiques et terrasses !

RDV: Boulevard Gustave Kleyer 36 à Liège

Chapon-Seraing : Brocante de la Saint Urbain Dimanche 20 mai de 07:00-18:00

10ème édition de la fête de la St Urbain avec brocante réputée (emplacements gratuits) et nombreuses activités et notamment démonstration de battage à l'ancienne et expo de vieux tracteurs et de miniatures- Lieu: Rue Guillaume Bolly à Chapon-Seraing

1er Marché Vintage de l'Euregio -dimanche 20 mai de 10h à 18h -

Au hall omnisports, rue Grétry 10 à Welkenraedt

Venez vous plonger dans cette atmosphère particulière des années 60, 70 et 80

PAF : 2€ - gratuit <12 ans

Animation pour les enfants - Buvette et petite restauration.

3ème Foire du Disque en Electronique par Lea Asbl au Moderne dimanche 20 mai de 12:00 à 18:00 - Vous pourrez dénicher des vinyles en électronique des années 60 à nos jours. Des vendeurs particuliers, des disquaires, des labels,... qui auront en stock du Krautrock, de la New Wave, de l'Italo Disco, de la Techno, de la New Beat, de la House, de la Drum n' Bass, du Trip-hop, de l'Electro, de l'Electronica,..Lieu: Théâtre le Moderne, Rue Sainte Walburge 1 à Liège.

Clavier : Brocante du lundi de Pentecôte

Grde brocante sur 3-4km vastes parkings - Brocante extérieureLundi 21 mai de 08:00-18:00

Nombre d'exposants prévus : 700

Lieu: Rue de la gendarmerie, 13 à Clavier

Oleye : 9ème Brocante de la PENTECOTE Lundi 21 mai de 07:30-17:00

Dans le cadre des fêtes de la Pentecôte, le Comité des fêtes du Village d'Oleye organise sa 9ème brocante- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 150.

Lieu: Rue de source à Oleye

Stembert : Première brocante de la Lande Lundi 21 mai de 06:00-18:00-Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Chemin de la Lande à Stembert

Fexhe-Slins 16ème Brocante de la Pentecôte Lundi 21 mai de 08:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 200

Lieu: Rue du premier de ligne à Fexhe-Slins



Repair Café à Soumagne (Foyer Culturel de Bas

Rue Pierre Curie 24 4630 Soumagne) & à Clavier (Ecole -Station

Rue du Marché 20 à Clavier)- samedi 19 mai de 14h à 17h -

Le Repair Café vous propose de tenter de réparer gratuitement vos objets défectueux … Nos bénévoles mettent leurs connaissances à votre service en vous montrant si possible comment procéder.