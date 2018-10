Brocantes, Bourses aux jouets, repair café...

JEUDI 1 NOVEMBRE:

Repair Café à Neuville en Condroz de 13h30 à 18h- Essayons de le réparer ensemble.

Nos réparateurs mettent leur compétence gratuitement à votre service en électronique, électricité, mécanique, couture, informatique, adaptation de chaussures, etc. Où : Salle du Coude à Coude, Avenue du ry Chéra, 1/a à Neuville-En-Condroz

Brocante de la Toussaint Galerie Léopold de 7:00 à 16:00 -Nombre d'exposants : 120 Où : Rue du Fourneau à Spa

Brocante couverte quai des Vennes à Liège de 8:00 à 16:00 - Nombre d'exposants :200

Brocante de Toussaint à Marchin de 8:00 à 17:00 En intérieur et extérieur. Objets ancien-Bibelots-Vaiselles-Livres-Disques. Vêtement. . Bar restauration et wc. Nombre d'exposants :120 - Où : rue vandervelde 17 A Marchin

-------------------------------------------------------------------

Belle Brocante et Vintage à Hamoir- samedi 3 & dimanche 4 novembre de 9h à 18h Au programme, de beaux objets, du vintage, une ambiance conviviale, le tout dans un espace couvert et chauffé! Nombre d'exposants :50- Où :Rue du moulin 10b à Hamoir

Bourse vêtements et jouets à Melen samedi 3 & dimanche 4 novembre de 9h à 16h - Nombre d'exposants : 70 - Où : Hall omnisports de Melen

BROCANTE D'AUTOMNE à Hannut samedi 3 & dimanche 4 novembre de 9:00 à 17:00 - Brocante de plus de 30 ans, Salle du Marché couvert de Hannut chauffé, petite restauration toute la journée Nombre d'exposants : 80

Brocante Hall Omnisports à Oreye -dimanche 4 novembre de 9h à 17h Nombre d'exposants :70 - Petite restauration toute la journée.

Entrée gratuite. Où : 18 rue de la Cité à Oreye

Brocante Haccourt dimanche 4 novembre de 8h à 18h - brocante extérieure, 200 participants Lieu: rue des Tavernes à Haccourt

Le collectif de blogueuses & Youtubeuses "Hey Girls!" vous propose leur 1e Vide-Dressing 'Alternatif' : vêtements, chaussures et accessoires de style Lolita, Kawaii, Harajuku Style, Goth, mais aussi plus classique seront au rendez-vous. dimanche 4 novembre de 13h à 18h - Où :Rue Regnier-Poncelet 29 à Liège.

Bourse aux jouets et vêtements à Tilff dimanche 4 novembre de 09h à 16h - 60 exposants - Lieu: Salle de l'Amirauté et Château Brunsode, Avenue Laboulle et Parc Brunsode à Tilff.

Bourse aux Jouets au Collège Saint-Servais dimanche 04 novembre de 10h à 17h - Sur plus de 500 m2, vous y découvrirez des dizaines d'exposants, des milliers d'articles (jouets, vêtements pour enfants et objets de puériculture) à prix bradés et une cafétéria pour vous détendre.

Parking gratuit (plus de 200 places) Lieu: Rue Saint-Gilles, 104 à Liège

Bourse aux jouets de Jehanster dimanche 04 novembre de 09h à 12h Donner une 2ème (ou 3ème) vie aux jeux et jouets est entré dans les mœurs à Jehanster depuis longtemps.Nombre d'exposants : 80- Où : Salle Relais Des Sarts, Rue Collette 73 à Jehanster