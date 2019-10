Brocantes, Bourse de collections, vide dressing

Brocante

Les vendredi 4 et samedi 5 octobre aura lieu la 59ème édition de la Brocante Terre. Evénement semestriel de + de 500 exposants et plus de 10.000 visiteurs par édition.

Vendredi : Brocante couverte nocturne.

Samedi : brocante extérieure

Prix de l'entrée :1 €

Où : Parc Industriel des Hauts Sarts, 2è et 4è Avenue à Herstal

Brocante de la Foire à 1 euro à Huy

Samedi 5 octobre de 6:00 à 16:00

Nombre d'exposants :200

Où : PORT DE STATTE 4500 Huy

Brocante à La Minerie à Thimister dimanche 6 octobre de 9h à 16h

Animations, bar et petite restauration seront de la partie

Parking gratuit

Nombre d'exposants : 120

Où : La Minerie 4890 Thimister

La quatrième " Brocante des familles " de l'école Saint-Martin à Villers-le-Bouillet aura lieu ce dimanche 6 octobre de 9h à 16h sur le parking et dans les rues proches de l’école Saint-Martin située Rue Neuve, 9 à Villers-le-Bouillet. Petite restauration et animations

Brocante TEC Dimanche 6 octobre de 8:00 à 17:00

Brocante sur vaste parking et dans salle, parking Funérarium de Robermont, entrée gratuite, accès au personne à mobilité réduite, bus ligne 35 et 10,

Nombre d'exposants :200

Où : rue des Coquelicots à Liège

BOURSE

5ème bourse placomusophile - Samedi 5 octobre de 10:00 à 17:00

Bourse d'échanges de capsules de champagne, mousseux, cava, prosecco etc...

Entrée visiteur gratuite.

Les personnes qui ne connaissent pas ces collections sont les bienvenues pour découvrir celles-ci.

Nombre d'exposants :30

Où : Salle Sainte-Foy, Rue Saint-Léonard, 331 à Liège

Internet : https://www.facebook.com/rdcaps/

Oldtimer Bourse Samedi 5 & dimanche 6 octobre de 10:00 à 18:00

Passez deux jours dans le milieu automobile avec cette bourse d'échange pour voitures, motos, tracteurs et camions. Découvrez le mécanisme qui régit un tel événement et enrichissez-vous. Un week-end réussi garanti.

Nombre d'exposants :20+

Où :Expo, Rue Frédéric Lang 3 à Malmedy

Internet : http://www.changeonsdemain.be/

Bourse aux antiquités militaires, livres, équipements, uniformes, insignes, documents, objets divers, de toutes époques. Dimanche 6 octobre de 09h00 à 13h00 - Nombre d'exposants : 50 - Où : Centre Culturel de Remouchamps, Av de la Porallée à Sougné-Remouchamps

Les puces de couturières et hobbys créatifs Dimanche 6 octobre de 9:00 à 16:30- Les mercières en folie vous proposent leurs surplus après leurs créations des fils des tissus à gogo de la mercerie des patrons des livres des boutons par milliers des petits meubles et machines, de la laine des cotons et bien bien d'autres………..

Parking gratuit dans le collège Saint Servais de Liège

Entrée par la rue St Gilles Lg

Nombre d'exposants : 50

Où : Collège Saint Servais, Rue Saint Gilles 104 à Liège

Repair Café à Seraing samedi 5 octobre de 13h30 à 17h30

Réparation de Petits électro,

 Matériel informatique,

 Vêtements,

( 1 seul objet / participation libre aux frais)

+ Donnerie Offrir ce qu’on ne souhaite pas jeter

 Pour le jardinage (outils – semis - semences)

 Pour le sport et loisirs

+ Trucs et Astuces écologiques

+ Conseil en Jardinage

Où : Salle en Dessous du Temple Protestant

Rue Ferrer 100

4100 Seraing

Vide dressing

Bourse aux jouets et vêtements enfants samedi 5 octobre de 10h à 15h -

Nombre d'exposants : 50

Où : Ecole Communale Des Awirs

Rue Des Awirs 222

4400 Awirs

Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture Dimanche 6 octobre de 9h à 15h- Bar et petite restauration

Nombre d'exposants : 62

Où : Hall Omnisport de l'Ipes

Rue Jean Stassart 21a

4367 Crisnée