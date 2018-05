Brocante, vide-dressing et repair Café

Brocante de l'institut St Hadelin de Visé Samedi 26 mai 07:00-16:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 145

Bar et restauration, jeux, châteaux gonflables et animations pour petits et grands. Lieu: Rue des Déportés à Visé

12ème brocante du quartier Général Norstad et Jacques Houart à Battice - samedi 26 mai 08:00-17:00- 200 exposants - boissons, pains saucisses sur place -Lieu: Rues Général Norstad et Jacques Houart à Battice.

4ème Grande brocante de l'école Saint Martin à Nandrin - dimanche 27 mai de 7 à 17 h - + de 650 exposants (brocante couverte et extérieur)- Bbq, fête foraine ....RDV: rue Rolée & au coeur du village.

Grande Brocante du Printemps de Boncelles Dimanche 27 mai de 08:00-18:00- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 500

Lieu: Rue Solvay à Boncelles

38ème Brocante Villageoise de Grand-Rechain Dimanche 27 mai de 08:00-17:00- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 320

Parkings gratuits - Bars - Nombreuses Animations

Lieu: Avenue des Platanes à Grand-Rechain

Jupille-sur-Meuse : 14e brocante de Fayembois (Jupille Haut)Dimanche 27 mai 08:00-17:00 - Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 250

En plus, exposition d'artistes peintres au château.

Lieu: Avenue de l'Absent et alentours à Jupille-sur-Meuse

11ème brocante du village de Creppe (SPA). Kermesse - ambiance villageoise. Carrousels - petite restauration Dimanche 27 mai 07:00-18:00

Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 80

Lieu: Rue de l'Eglise à Spa

27e Brocante de Villers Saint Siméon Dimanche 27 mai 08:00-16:00- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 150

Petit déjeuner dès 8h – Barbecue dès 11h

Lieu: Rue L Tilkin et G Maréchal à Villers-Saint-Siméon

9ème brocante parking Eurospar de Comblain-au-pont Dimanche 27 mai 14:00-20:00- Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 80

BAR Et pains saucisses sur place.

Lieu: Quai de l Ourthe 14 à Comblain-au-Pont

Theux : Fête & Brocante de Becco Dimanche 27 mai 06:00-16:00-Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Petite restauration, jeux, clowns

Lieu: Becco Village (Theux)

Brocante de Queue-du-Bois Dimanche 27 mai 07:00-17:00-Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 150

Animations diverses, petits dejeuners au local des pensionnés, pains saucisse ou assiette crudités.

RDV: Rue Emile Vandervelde à Queue-du-Bois

Grace-Hollogne : Brocante quartier Aulichamps Dimanche 27 mai 09:00-15:00-Brocante extérieure

Nombre d'exposants prévus : 100

Lieu: Quartier Aulichamps à Grâce Hollogne

Vide dressing pour seniors actifs à Tihange -samedi 26 mai de 10h à 16h -

Vous y trouverez des vêtements, chaussures et accessoires. Nombre d'exposants prévus : 25

Où:Centre Nobel Rue de la Paix, 3 à Tihange

Vide dressing Hommes, Dames, enfants et accessoires à Esneux- Dimanche 27 mai de 10:00 à 16:00

Nombre d'exposants prévus : 60

Où: Salle Alfarena Basket

Rue Simonis 5 à Esneux

Repair Café au cercle Saint Vincent de Tihange- samedi 26 mai de 14h à 18h - Apportez vos petits électros, appareils informatiques, audio, petits outillages de jardin, bijoux de fantaisie, petite couture,. .. Nous les réparerons ensemble autour d'une tasse de café.

Ce samedi 26 mai: Affûtage de petits outils. ... Lieu: Cercle Saint Jean

Rue du Centre à Tihange

Repair Café à Neuville-en-Condroz Dimanche 27 mai de 13:30 à 18:00

- Essayons de le réparer ensemble.

Nos réparateurs mettent leur compétence gratuitement à votre service en électronique, électricité, mécanique, couture, informatique, adaptation de chaussures, etc. Où:Salle Arthur Thonet

Chaussée de Marche, 57 à Neuville-en-Condroz

Tarif: Gratuit

Internet: http://www.facebook.com/group/SELNeupreASBL