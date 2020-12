Boca-Planet, un drive-in pour des courses zéro déchet à Liège

Certains foyers tentent de limiter le nombre de déchets qu’ils jettent chaque jour. À Liège, le site internet de Boca-Planet vient de voir le jour. Le concept : un drive-in où venir récupérer chaque semaine ses courses zéro déchet.

Faire vos courses zéro déchet via internet et les récupérer à un drive-in, c’est ce que propose le tout nouveau concept de Boca-Planet. Derrière cette idée, on retrouve Nathalie et Géraldine, mère et fille. La première est aide-soignante dans une maison de repos. La seconde travaille sur le concept depuis plusieurs mois. "J’ai commencé ce projet suite à la perte de mon travail au sein d’un fast-food, où j’ai pu m’apercevoir du gâchis alimentaire et de la place que prend la malbouffe dans notre société", développe-t-elle.

Le principe de Boca-Planet est simple : les clients ont une semaine pour faire leur commande sur le site internet et viennent ensuite récupérer leur colis le samedi suivant. "Nous voulons leur faciliter la tâche mais aussi les aider dans leur transition vers une consommation éthique, durable, saine pour eux et pour notre planète."

La consommation en vrac a de multiples avantages. Écoresponsable, elle permet de payer uniquement le contenu et non le contenant, offre la possibilité d’acheter la quantité souhaitée et d’éviter le gaspillage. Pâtes, couscous, riz, lentilles, savons, fruits secs, produits laitiers,…: les produits proposés sur le site internet sont variés et en grande partie locaux.

