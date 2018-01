Benoît Nihant ouvre un bar à cacao à Liège

Benoît Nihant, un liégeois très connu, est un artisan Chocolatier et Cacao févier le seul en Belgique.

Il produit du chocolat de la fève à la tablette.

Afin de conserver le caractère de ses produits, il les élabore à partir de fèves provenant de la même exploitation.

La part belle est faite au goût avec l’apport de différents épices, comme la cannelle de Ceylan, vanille de Madagascar… Un délice pour les papilles et pour les yeux.

Aujourd’hui, il ouvrira en mars un bar à Cacao à Liège.

Il s’agira d’une sorte de salon de thé mais axé essentiellement sur le chocolat.

Celui-ci sera installé dans le Passage Lemonnier à Liège.

On y trouvera des produits haut de gamme tels que des cafés servis par un barista, des boissons et cocktails cacaotés originaux seront proposés en plus du chocolat chaud Grand Cru, de la pâtisserie fine et d’autres déclinaisons chocolatées.

Actuellement, il cherche des talents pour travailler dans ce nouvel établissement (des pâtissiers confirmés, des baristas et des personnes pour assurer le service en salle)

Vous voulez postuler, envoyez une lettre de motivation et CV à recrutement.nihant@gmail.com.

https://www.facebook.com/benoitnihantchocolatier/