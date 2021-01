Bee Pangea, une box de produits belges, locaux et durables

Bee Pangea est une initiative liégeoise de confection de boîtes 100% naturelles composées de plusieurs produits écoresponsables.

Derrière le projet de Bee Pangea, on retrouve Francesca Lupo et Romain Belgacem, deux jeunes Liégeois qui veulent soutenir les producteurs locaux tout en respectant l’environnement. "Nous sommes persuadés qu’il faut promouvoir nos artisans régionaux et les mettre plus en avant afin de les aider durant cette période particulièrement difficile", expliquent-ils.

Concrètement, ils rassemblent dans une box des produits locaux tels que des savons, des biscuits, de la limonade, de la bière, etc. Tout ce qui emballe ces produits (boîtes, tote bag…) est aussi acheté en Belgique. "Nous faisons en sorte d’avoir des produits 100% sains pour la nature, recyclés et recyclables, ce qui justifie un prix un peu plus élevé." La box découverte est disponible au prix de 39,90€.

Ces jeunes entrepreneurs ont aussi pour objectif de proposer des thématiques variées au sein de leurs boîtes. La prochaine sera sur le thème de la Saint Valentin avec notamment des bougies de massage et des truffes en chocolat…

Plus d’infos sur le site internet de Bee Pangea