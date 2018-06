Beach days Esneux du vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet

Les Beach days d'Esneux, c'est du sport et une plage, des concerts et la diffusion du match de foot.

Cette année, 5 sports du sable seront présents: le Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Volley, Net Volley, Beach LACROSSE (nouveau).

Les petits bouts pourront jouer dans le bac à sable, avec des jouets géants, du maquillage, du djembé, des marionnettes.



Diffusion du match de la Coupe du Monde se fera sur écran géant ce Jeudi 28 juin: Belgique – Angleterre !



Vous pourrez assister à des CONCERTS de qualité à savoir en tête d'affiche le chanteur belge TODIEFOR et TANAE ainsi que d’autres groupes locaux.

Vous y trouverez également un Food trucks village, un bar à Cocktails et des microbrasseries.

Bref, aux Beach Days, on se détend, on se désaltère, on profite des animations et cdes oncerts.

Prix : Tous les jours, entrée gratuite pour les – 12 ans

Jeudi (Match des belge, coupe du monde) : entrée GRATUITE (bar ouvert)

Vendredi àpd 17h : 8€

Samedi journée: 3€

Samedi àpd 15h30 : 8€

Dimanche (journée famille) : 3€

Infos :

Beach Days Esneux - 28-29-30 juin et 1 juillet

Adresse

Beach Days Esneux, Rue de l’Athénée, 4130 Esneux

www.beachdays.net