Avec Richard Ruben en vedette, 5ème édition du festival les MINE'RIRES à Verviers

Petit festival deviendra grand, c’est un peu la sentence positive qui pourrait coller au festival d’humour « les Mine’Rires » de Verviers organisé les 16 et 17 mars prochains à la salle « les Minières » à Verviers.

Parti sur base d’un défi un peu fou, le fondateur du festival, Renaud Hardy, a fait grandir son bébé au fil des ans, sagement, sans brûler les étapes. Manifestement, il y avait une place à prendre en région verviétoise pour un week-end placé sous le signe de l’humour, lequel séduit de plus en plus nos humoristes. Ainsi, sont déjà montés sur la scène verviétoise des artistes tels que Martin Charlier, Sophia Syko, Manon Lepomme et autre Manuel Motte. " L’aura du festival ne cesse de croître un peu partout en Belgique avec même quelques contacts en France, se réjouit Renaud Hardy, on parle de plus en plus de nom ; on en est même un peu surpris ! " Organisé au profit des actions habituelles de l’asbl " Les Minières ", le festival se déroulera à nouveau en deux volets : le samedi 16 mars en soirée, place sera faite à Richard Ruben : le Bruxellois proposera son premier spectacle " Je suis belge… mais ça ne se voit pas ", un texte drôle et pertinent écrit par lui-même avec le concours d’un certain Sam Touzani qui assure aussi la mise en scène, et qui a bénéficié de la collaboration artistique de Pascal Légitimus ! Richard Ruben y brosse le portrait d’une grand-mère fan de David Bowie, un petzouille BCBG belge " addict " aux nouvelles technologies ou un ado désabusé, réunis dans une galerie de personnages décrits avec malice…

En première partie, le festival accueillera le Sprimontois Christophe Guissart et son spectacle “ Question de principes”, qui démontre au public que la vie quotidienne est régie par des principes (pseudo)scientifiques…

Pour le deuxième volet du festival, l’organisateur fait chaque année plaisir aux enfants en programmant un spectacle fait sur mesure qui ravira aussi les parents ; c’est ainsi que le dimanche 17 mars à 15h, le Namurois Luc Regard présentera un spectacle théâtral et musical " Plume Bleue retrouvera-t-il la liberté ? " sur le thème des animaux de la ferme.

En pratique

5ème Festival " les Mine‘Rires "

Samedi 16 mars – 20h : Christophe Guissart / Richard Ruben – préventes : 22 €

Dimanche 17 mars – 15h : Luc Regard – prévente : 7 €.

Salle les Minières, place du Général Jacques, 5 à Verviers.

Réservations : www.lesminerire.be et Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

Infos : 0478 74 28 49