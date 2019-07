Avec l'été, voici le retour des balades fluviales

Durant tout l'été, toute une série de croisières vous sont proposées au départ Huy, Liège, Visé.



A Huy: Nocturne à bord du bateau "Val Mosan" ce vendredi 5 juillet à18h30

Ce bateau touristique vous emmène, de mai à septembre, pour une balade fluviale d'une heure, à vivre en famille, en couple ou en groupe.

Les paysages naturels et industriels de la région hutoise n’auront plus de secret pour vous. Embarquement immédiat face à la Collégiale et à deux pas de l’Office du Tourisme de Huy. La situation centrale de l’embarcadère vous permet d’allier croisière et découverte pédestre de la Collégiale, du Fort et du Vieux Huy. Infos ici

Le Bateau " Le Pays de Liège " - Blegny-Mine

Ce bateau vous propose différents types de croisières d’une journée (vers Maastricht, Seraing, Huy et Visé, combinées à des sites touristiques (Domaine touristique de Blegny-Mine, Cristalleries du Val Saint-Lambert,…) mais aussi des croisières nocturnes.

Plus d'infos ici

Croisières régulières Liège - Visé à bord du Prince Albert

La Maison du Tourisme du Pays De Herve organise tous les mercredis de l'été mais aussi 2 dimanches (le 7 juillet et le 4 aout) une Croisière sur la Meuse au départ de l'ile Robinson à Visé à Bord du "Prince Albert"

Embarquez à Bord de ce bateau pour une promenade de 50 minutes

le prix est doux: 7 euros pour les adultes, 5 pour les enfants

départ à 13H et 14H30 à l'Ile Robinson.

Accès PMR possible

réservations ici

Liège - Navette Fluviale combinée à la visite libre de l'Aquarium-Museum 7jours sur 7 en été

Infos ici