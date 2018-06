Après trois ans d'absence, le retour de VIBRATIONS à Malmedy du 28 juin-1er juillet

Tel le Phénix, le festival musical Vibrations de Malmedy renaît de ses cendres en cette fin du mois de juin; après trois années "sans" pour des raisons d'insuffisance budgétaire, le Syndicat d'initiative de Malmedy en collaboration avec Impact Diffusion, font revivre le festival Vibrations qui en sera à sa 10ème édition avec une formule identique basée sur la gratuité de tous les concerts dont les premiers seront donnés ce jeudi 28 juin en soirée.

Une gratuité qui n'est pas sans lien avec le concept des Fêtes de la Musique et qui permettra ainsi aux festivaliers de faire le plein de musique et de décibels sans bourse délier devant les dix scènes dressées aux quatre coins de la jolie cité ardennaise.

Fête de la musique, écrivions-nous, ce sera plutôt la fête DES musiques tant la programmation a fait appel à une grande diversité des styles et des genres musicaux: du rock, de la chanson française, des concerts tribute, des chorales, des musiques du monde, de l'électro-pop, de la musique classique, tout le monde y trouvera son compte au détour des concerts qui animeront Malmedy pendant quasi quatre journées et soirées.

Tout festival tient à coeur d'engager l'une ou l'autre locomotive pour booster le reste de l'affiche; à Malmedy, c'est Saule qui défendra le statut de tête d'affiche sur la scène principale installée place Albert 1er et qui présentera son dernier album "l'Eclaircie" le vendredi 29 juin à 21h. Saule succédera sur cette même scène au concert du groupe phénomène qu'est Pale Grey, formé de musiciens originaires de la région malmédienne et qui vient de décoller en donnant plusieurs concerts à travers l'Europe avec même une incursion américaine.

Pour le reste, Vibrations fera confiance à bon nombre d'artistes ou groupes locaux ou régionaux qui permettront au public de faire de belles découvertes musicales. Parmi les 10 scènes, celle dressée place St-Géréon devrait polariser un public jeune puisque entièrement gérée par des jeunes malmédiens, amoureux de musique, et réservée aux styles pop électro; c'est sans doute cette scène qui collera le mieux au label du festival avec des vibrations annoncées...

S'il est ici impossible d'évoquer chaque groupe, on soulignera cependant la prestation de groupes émergents ou reconnus comme The Detain, groupe verviétois de composition dans un style pop, et Wall Street, groupe des Cantons de l'Est, qui roule déjà sa bosse depuis longtemps avec 1500 concerts à son compteur en 30 ans de carrière en reprenant les succès de Toto.

Les mélomanes ne seront pas oubliés avec notamment la présence de l'excellent chœur Alba Nova alors que les meilleures fanfares de la région mettront aussi l'ambiance.

Vibrations observera aussi quelques temps morts dans la programmation musicale pour diffuser sur écran géant ce jeudi à 20h la rencontre Belgique-Angleterre, ainsi que deux demi-finales programmées samedi et dimanche dans l'après-midi.

INFOS: www.festivalvibrations.com