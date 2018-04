Appel aux musiciens de rue !

Un appel vient d'être lancé par la ville de Huy: elle recherche des musiciens pour son évènement familial et convivial : Circ’Huy-court.

Les organisateurs de l’évènement " Circ’Huy-court " recherchent des musiciens de rue au répertoire folk, blues, pop, world musique, rap, variété française, musette,…



Durant cet événement vous pourrez jouer 2x45 minutes avec une pause de 30 minutes entre les deux. Les organisateurs sont à la recherche d’artistes pour le 14 juin, 12 juillet, 26 juillet, 9 août et 23 août.

N'hésitez pas à venir faire découvrir vos talents lors de cet événement estival !



Envoyez vos candidatures le plus rapidement possible à l'adresse de l’échevin des Foires et Marchés : christophe.pire@huy.be