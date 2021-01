Anne, ancienne gérante de Fast-Food crée une épicerie en vrac respectueuse de l'environnement à Chénée et lui donne le nom de sa grand-mère " Chez Lucienne "

Anne Szewczyk vit à Liège depuis plus de 25 ans. Au départ, elle était gérante d’un Fast-Food mais cela ne la satisfaisait pas. Alors lui vient l’idée d’ouvrir une épicerie respectueuse de l’environnement.

Chez Lucienne sera une épicerie où vous trouverez un large choix de produits alimentaire, en circuit court, Bio et de saison. Vous y trouverez aussi des produits d’hygiène, d’entretiens naturels et écologiques. Le tout est en vrac. Le but étant de produire moins de déchets et d’éviter le gaspillage.

Des dégustations et des ateliers seront organisés dans cette petite boutique.

Son but est de renouer avec ses convictions et sa vie personnelle ainsi que de retourner aux sources et ainsi de faire un clin d’œil à sa grand-mère Lucienne.

Chez Lucienne, une épicerie qui se situe 17 rue Neuve à Chénée.

Elle ouvre ce mardi 19 janvier !!!

Elle a déjà sa page Facebook si vous voulez voir à quoi l’épicerie va ressembler et suivre son projet chez Lucienne Chenee