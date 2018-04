Amir sera bientôt en concert à Liège !

La révélation électro pop 2016 montera sur la scène du Forum mercredi 2 mai.

Après avoir participé à la finale de la troisième saison de The Voice France, Amir avait été désigné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson 2016, où il s’est classé en 6e position avec le titre " J’ai Cherché ". Le clip de ce titre a fait plus de 79 millions de vues.



Dans son répertoire très riche vous y trouverez des titres pop anglo-saxon, du hip hop, de l'électro et des sonorités empruntées à la musique orientale.



Un artiste sincère et complet près à venir présenter les 14 titres de son nouvel album " Addictions " sur la scène du forum.

Quand? Le 2 mai à 20h

Où? Rue Pont d'Avroy 14 - 4000 Liège

http://www.leforum.be/spectacle_201805022000.html