Alerte casting : une agence recherche 2000 figurants pour un film avec Marion Cotillard !

Si vous avez toujours rêvé de faire du cinéma et si en plus, vous êtes un fan de Marion Cotillard (Jeux d’enfants) ou d’Adam Driver (Star Wars), bonne nouvelle puisque le producteur Léos Carax recherche 2000 figurants pour son prochain film.

Celui-ci sera tourné à Bruxelles, à Gand mais aussi… À Liège !

Pour intégrer ce casting de figurants, vous devez non seulement vous rendre disponible du 16 août au 28 septembre mais vous devez aussi avoir des compétences en chant.



Des scènes devraient être tournées à l’Opéra Royal de Wallonie durant ces dates.

Et en plus d’avoir la possibilité de faire peut-être (sait-on jamais) un selfie avec l’une de ces stars de cinéma, la bonne nouvelle est que les prestations sont également rémunérées entre 50 et 120 euros par jour selon les rôles.



Envie de tenter votre chance ? Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la société de casting Xtraz. ​