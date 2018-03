Agenda du weekend en province de Liège

Le SIEP - Service d’Information sur les Etudes et les Professions – organise du jeudi 15 au samedi 17 mars , le 30e salon SIEP aux Halles des Foires de Liège. 200 exposants pour Découvrir les filières d’études secondaires et supérieures et, de formation, se documenter sur les programmes, les inscriptions et la vie estudiantine...

Un thème de cette édition, l’Egalité des genres -Infos et Entrées gratuites sur salons.siep.be

Marche aux Flambeaux à Beyne-Heusay Vendredi 16 mars dès 20:00 - Venez souhaiter la bienvenue au printemps et brûler la macrâle hivernale. Marche de 3 km, accompagnée de la fanfare du Tec. Animations sur le parcours. Petite restauration et boissons. Vente de flambeaux. Où: Rue du Vieux Sart à Beyne-Heusay- Internet: http://www.beyne-heusay.be

Liégeoiseries ou les truculences de notre langage Paul-Henri Thomsin vendredi 16 mars à 19h30

(accueil à partir de 19h) RDV:au Centre Culturel de Glons, 8 rue St Pierre

Salles accessibles aux PMR

Entrée gratuite !

25e Vinalies Liégeoises- Du vendredi 16 au dimanche 18 mars - 16 vignerons français vous proposeront un parcours très varié allant de l’Alsace au Languedoc avec les incontournables crochets dans le Jura, en Champagne, Bourgogne, la Gironde ou de la Loire...RDV: Maison des jeunes de Jupille- Place des combattants 1 à Jupille. Infos: http://www.jupiculture.be

Soirée reggae - vendredi 16 mars à 20h30 au Spirit of 66 à Verviers avec un tribute to Vob Marley par un excellent groupe allemand Marley's Ghost qui avait déjà créé une ambiance extrordinaire ors de son premier passage au Spirit en novembre 2017 - Entrée: 13 € - Infos et réservations: spiritof66.be

36e édition de l’Opération Coccinelles qui se déroulera du vendredi 16, au dimanche 18 mars - Son principal but est d’amener les personnes handicapée à un maximum d’autonomie en vue de leur intégration sociale Pour cela vous pourrez acheter des étuis de 12 minis bâtons de chocolat Galler au prix de 5€/pièce.

La 14ème édition du Up! Festival samedi 17 mars à la Caserne Fonck (Liège). Comme lors des dernières éditions, 10 Groupes / Dj's World, HipHop, Funk, Blues, Rock, Latin, Jazz, .. se produiront sur les 2 scènes (Manège / Écuries) du Festival à partir de 18h30. Infos:

www.democulture.be

www.facebook.com/democulture

Plumes au fil de l’eau : initiation à la photo nature Samedi 17 mars-Dans le cadre de l’exposition, une initiation à la photo nature sera proposée par Grégory Galand dès 10h00. Organisée par la Maison de la Mehaigneet de l’Environnement Rural (MMER). MMER, rue du Moulin, 50 à 4261 Latinne(Braives). Renseignements auprès de Grégory Galand au 0474/84.39.57 et sur le site www.villagedusaule.be. Réservation indispensable.

4ème édition du Bar à vins à Lambermont samedi 17 mars dès 19h -

20 vins choisis par des "œnologues avertis" qui vous feront voyager à travers les vignobles de plus de 16 pays différents. Infos: http://www.baravinozanam.be -

Où: Plaine Ozanam, 24 Sur Les Joncs à Lambermont

Festival du film sauvage sur le site de Bavière samedi 17 & dimanche 18 mars - dès 14h venez créer, filmer, explorer, partager et découvrir les coulisses du 7e Art... Entrée Gratuite- Infos: http://facebook.com/festivaldufilmsauvage

Le spectacle " LES COULEURS DU CANCAN " à la salle du Kursaal à Dolhain, le samedi 17 mars à 20h ; il s’agit de la première production de l'asbl PIMS PROD présidée par Michel Jacquemin qui veut démontrer le potentiel artistique de l'arrondissement de Verviers. " Les Couleurs du Cancan " est une création qui rassemblera une quarantaine d'artistes qui raconteront, en chansons, une histoire d'amour entre Ulysse, un jeune auteur et Eve, une courtisane.

Une histoire inspirée du célèbre roman La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas. Réservations : www.resevents.be,

Salon Baby Days à Liège -Du samedi 17 au dimanche 18 mars de 10:00 à 18:00 - Le salon du Bébé et des futurs parents ! Vous recevrez des conseils de plusieurs spécialistes, des informations ainsi que des échantillons des plus grandes marques pour votre bébé. RDV: 4 Avenue Maurice Denis à Liège

5ème édition du Brunch pour ViVie, organisée au profit de l'Espace ViVie ! dimanche 18 mars dès 11h30 - Un événement convivial : un brunch préparé avec un maximum de produits régionaux, agrémenté de marches et de balades à thèmes pour découvrir Verviers et sa région.

Où: Athénée Royal Thil Lorrain, Rue Thil Lorrain 7 à Verviers.

Internet: http://www.espacevivie.be/index.php/actu2

À l'occasion du Festival ' Nourrir Liège 2018 ', la Ferme des Enfants ouvre ses portes Dimanche 18 mars de 13:30 à 17:30- Durant une après-midi , venez découvrir le pouvoir des graines germées et les surprises gourmandes de l'anti-gaspi....sans oublier la visite du terrain de la Ferme et de ses animaux. Petite restauration à partir de produits locaux et des plantes sauvages de la Ferme. Accès au Parc gratuit. Où: La Ferme Des Enfants, Vieille Voie de Tongres, 48 4000 Liège- Internet: http://www.lafermedesenfantsdeliege.be

Balade guidée ' A la découverte des sources de la Vesdre -Dimanche 18 mars de 10:00 à 16:30- Départ du lieu-dit la Fringshaus, sur la route reliant Aachen à Monschau pour atteindre le bassin tampon d'eau potable destiné à l'alimentation du Barrage d'Eupen. ..RDV:Crescend’eau, au Parking Decathlon, Rue d'Ensival à Verviers- Tarif: Gratuit - Internet: http://www.crvesdre.be/news/267-journees-wallonnes-de-l-eau-

Balade découverte dans les rues de Waremme -Dimanche 18 mars à 10h00 : Accueil et départ pour cette balade -Entre statues et histoire, la place des femmes dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Accessible à toutes et tous- P.A.F. 3 euros- À votre retour, vers 12h, soupe et/ou café offert- Où: Centre Culturel de Waremme, Place de l'Ecole Moyenne N°9 4300 Waremme.

L'Eau dans le patrimoine architectural et culturel de Huy - Dimanche 18 mars de 14:30 à 16:00 -Balade à la découverte des ponts du Hoyoux et des diverses fontaines de Huy, en passant par le Musée et la Grand'Place pour découvrir le Bassinia. Un petit pan de l'histoire de la cité, étroitement liée à la rivière, vous sera également dévoilé. Où: Place Des Italiens 4500 Huy- Tarif: Gratuit.

Visite du moulin castral de Hollogne-sur-Geer - Dimanche 18 mars de 12:00 à 17:00 - Dans le cadre des Journées Wallonnes de l'Eau : Visite du moulin castral de Hollogne-sur-Geer; présentation des aspects historiques, de la restauration des bâtiments, de la production d'électricité, du lien avec la rivière et de sa compatibilité avec cette dernière. Où: Moulin Castral de Hollogne-Sur, Rue du Centre 27 à Geer