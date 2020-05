A Verviers, la collecte des encombrants reprend

A Verviers, depuis quelques jours, l’Asbl RCYCL a repris ses activités de collectes d’encombrants en porte à porte.

Il n’est pas question de déposer ses encombrants devant chez soi.

Il faut, dans un premier temps, prendre rendez-vous avec l’Asbl.

L’enlèvement aura lieu le lundi et le mardi.

Qu’entend-on par encombrant ?

– Les récipients volumineux

– Les meubles et parties de meubles en ce compris les meubles démontés

– Les matelas et sommiers

– Les métaux et ferrailles

– Les appareils électriques et électroniques

– Les articles ménagers, de loisirs, jouets et articles de nursing (trop volumineux pour être déposés dans le sac vert)

– Les pneus (max 4 pneus par ménage et par an)

Soit, des choses qui ne rentrent pas dans le sac des déchets ménagers.

Vous pourrez vous débarrasser d' 1,5 M3 max par enlèvement avec un max de 4 enlèvements par an.

C’est gratuit!!!

Renseignez-vous via le 087/55.48.78

Infos ICI