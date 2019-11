A partir du 1 décembre, le sac transparent apparait, le sac bleu grossit

On recycle de plus en plus, les filières de recyclages s'améliorent et le contenu de nos sacs PMC s'adaptent en acceptant plus de déchets.

Il existe 2 cas de figures :

Les habitants des communes de Liège, Ans, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Saint-Nicolas et Seraing n’auront qu’un sac PMC Bleu.

Dans les autres communes, le sac transparent fait son apparition.

Dans le sac blanc, vous y mettrez les emballages en plastique souple (par exemple ceux qui entourent un pack de bouteilles, les films plastiques transparents de vos barquettes, les sachets souples…). Attention, ceux-ci doivent être propre !

Ils seront disponibles dès le 15 janvier dans les différents commerces de la région.

Leur collecte se fera une fois toutes les huit semaines, le même jour que les sacs PMC. Le calendrier intradel vous expliquera cela en détail.

Dans le sac Bleu, vous pourrez dorénavant y jeter

- les pots de fleurs écrasés mais pas empilés

- les tubes de dentifrices

- Les Barquettes et raviers

Pour plus d’infos ici