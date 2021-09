A Liège, des cours de Tango ... pour les ados !

Proposer aux ados de danser le Tango, un projet unique et inspirant proposé à Liège dès le 13 septembre.

Il y a 100 ans, la pratique du tango était jugée gravement offensante pour la pudeur.

Heureusement les mœurs ont évolués et s’il est vrai que cette danse est très sensuelle et qu’elle oblige les pratiquants à se fréquenter de très très près dans des postures parfois tendancieuses, c’est aussi un excellent moyen d’apprendre à être à l’aise avec son corps et à le mouvoir dans sa plus grande amplitude.

C’est dans cette optique que l’école de danse Tango Connecting People de Liège lance des cours de Tango à destination des jeunes dès 15 ans. Ces cours sont donnés en petit comité d’à peine une dizaine de couples, ce qui permettra d’apprendre rapidement les codes et les pas de cette danse qui s’improvise sur une musique rythmée et lancinante à la fois. Des pas de danse qui glisseront sur le magnifique parquet du collège St Benoit St Servais à Liège.

Les cours seront encadrés par le collectif Los Ninos des Tango.

Tout commence le 13 septembre au centre sportif du Collège Saint Benoit à Liège

Les cours ont lieu tous les lundi dès 17h15

Et si vous n'avez pas de partenaire pour emboiter le pas, il y en aura sur place.

Envie d'en savoir plus ? Regardez et écoutez l'initiatrice du projet; Déborah Van Cauter, danseuse et pédagogue reçue par Olivier Colle dans l'émission Liège Matin sur Vivacité

Tango pour Ados - Authentique, inspirant & unique à Liège ! (tangoconnectingpeople.com)