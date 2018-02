A la recherche d'un stage pour votre enfant pour le congé de Carnaval?

Notre stagiaire Anais PLETINCKX a pris son bâton de pèlerin et a retourné le web pour vous dénicher des super stages pour lesquels il est encore possible d’inscrire votre enfant.

Découvrir la musique à Waremme

Pour les tout-petits, un stage d’éveil musical au centre culturel de Waremme. Durant la semaine de 12 au 17 février 2018, ils exploreront le monde des instruments de musique grâce à la danse et aux jeux.

!!! Ce stage est organisé en matinée afin que que les petits puissent se reposer l’après-midi.

Au fil de la semaine, les enfants prendront confiance et seront de plus en plus curieux. La semaine est encadrée par une animatrice des jeunesses musicales de Liège. Réservation via le site du Centre culturel de Waremme dont voici le lien

http://waremmeculture.be/Centre-Culturel/category/agenda/stages_ateliers/

Vivre le carnaval à Verviers

Et pour la tranche d’âge juste au-dessus, voici un stage sur le thème du carnaval !

Il se déroule du 12 au 16 février à la régie du Quartier Mangombroux à Verviers.

Serpentins et cotillons au programme pour passer une semaine festive. 5 jours axés autour du carnaval avec une participation à celui d’Eupen.

N’oubliez pas de prévoir votre plus beau déguisement !!!

Un super stage pour les 6 à 13 ans !!! Foncez pour inscrire votre enfant au 087 31 06 77, il reste encore de la place.

Du sport à Battice

Et pour les plus sportifs d’entre vous, l’ASBL dimension sport à Herve propose plusieurs stages :

-Il reste quelques places pour " Wallysport " de 3 à 8 ans qui propose 3 périodes d’activités sportives et d’expression corporelle.

-Vous pouvez encore vous inscrire pour le stage " découverte escalade " de 6 ans et demi à 9 ans. Plus d’informations sur www.dimension-sport.be