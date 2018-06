8ème promenade gourmande sur la route des saveurs à Stockay Saint Georges

C'est ce dimanche 24 juin dès 10h qu'aura lieu cette promenade gourmande.

Un parcours d'environ 8 km à travers le village , parsemés d'arrêts culinaires vous fera découvrir la cuisine de différents pays.

Vous pourrez ainsi déguster: des Tapas, un Gaspacho d’Andalousie, un sorbet Caïpirinha arrosé de Cachaça le Couscous de chez Bouba avec ses 7 légumes, brochette de poulet marinée, merguez et kefta - le plateau de fromage français et ses raisins frais, le verre de Porto "Terras do Grifo’’ de Rozès...

Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain...

Prix : 45€ par adulte

22€ par enfant

Départ aura lieu 10h30 et 13h30

Quand ? le dimanche 24 juin

Infos: http://www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/8e-promenade-gourmande-du-rrc-stockay