4eme édition de "Viens voir quand on Sème" à Momalle

Vous y trouverez en autre un marché de produits locaux avec la participation de la ferme au moulin, la Boulangerie Eliane, le Goji d'Angélique, les Escargots du Geer, l’Huilerie du Stwerdu, les Bonbons à l'ancienne, des cosmétiques, les bières de l'Abbaye de Flône ….

D’autres animations sont prévues pour petits et grands. Vous pourrez assister à un spectacle, déguster des bières locales, vous promener en poney ou en calèche, mais aussi des ateliers cuisine, fabrication de nichoirs et hôtels à insecte, de graines germées, de masques en récup…tout cela en musique.



L'objectif reste toujours le même : rapprocher citoyens et producteurs de la région en vous permettant d'échanger sur vos réalités respectives et vos attentes mutuelles tout en vous permettant de découvrir des produits locaux et de saison.

Cela se passe dimanche 27 mai de 13h à 18h30, Place Marcel Hicter à Momalle.

Infos: www.centreculturelremicourt.be