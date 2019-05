3ème"Parcours d'Artistes Printanier " à Verviers et Dison

C'est en 2015, pour célébrer le premier anniversaire de l'ouverture de la "Villa Sauvage" que celle-ci organise un premier parcours d'artistes tracé dans Verviers. La "Villa Sauvage" est une maison d'expositions nichée dans un recoin de la Vesdre, rue Francomont, à deux pas de la grand-place d'Ensival. Un couple de Bruxellois, Anne de Sturler et Guy Van Limbergen, est tombé sous le charme de la vénérable masure, mais également impressionné par le tissu artistique de la région verviétoise. Très vite, la "Villa Sauvage" est devenue un haut lieu culturel de Verviers, multipliant les expositions souvent agrémentées de petits concerts ou performances dansantes de genres divers.

Le « Parcours d'Artistes Printanier » a très vite connu la notoriété: il devient une biennale laquelle en sera à sa troisième édition durant les week-end des 18 et 19 mai et des 25 et 26 mai. « La Villa Sauvage » a été rejointe dans l'organisation par le Centre Culturel de Verviers d'abord, par le Centre Culturel de Dison ensuite, ce qui explique que désormais , le parcours artistique s'étale sur les communes voisines de Verviers et Dison: « cette année, nous avons la participation de 75 artistes, explique Anne de Sturler, qui ouvriront leurs portes dans 35 lieux différents; le public pourra ainsi découvrir les endroits où ces artistes exercent leur art; cela peut-être sur un coin de table, une cave, un garage, dans la cuisine, ou dans un grand atelier quasi professionnel. Cela permettra aussi au public de rencontrer des personnalités différentes les unes des autres ». Diversités des personnalités, et donc, par corollaire, diversité des genres artistiques: si la peinture et la sculpture seront évidemment les arts les plus représentés, le public pourra découvrir d'autres formes d'expression: cela va de la création d'icônes, en passant par des oeuvres en papier mâché, du conceptuel 3D, du collage à quatre mains, de l'artivisme ou encore de la forge artisanale.

Afin que le visiteur puisse opérer son choix avant de partir sur le parcours, une oeuvre de chaque artiste participant sera exposée à « la Villa Sauvage » où l'on pourra se procurer la carte reprenant les adresses des différents artistes exposants. Un catalogue sera également publié et vendu au prix de 15 € avec bien entendu une présentation de chaque artiste auquel un haiku, cette forme de poésie d'origine japonaise, sera consacré.

Enfin, le sculpteur verviétois Serge Gangolf sera le parrain de la biennale 2019 sans exposer d'oeuvres cette année , mais le parcours prévoit un passage par ses créations monumentales dressées fièrement en divers endroits du centre de Verviers.

Accès gratuit - Accueil des artistes de 13 à 18h

Infos ici