3ème édition du marché Court Circuit Place Xavier Neujean

Ce marché proposera des produits divers et variés issus uniquement de la province de Liège ou d’un rayon de max 50 kilomètres autour de la Ville.

Il fera ainsi la part belle aux fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la viande et à la charcuterie … sans parler des cosmétiques, des alcools locaux et des friandises ou des produits issus de la ruche !

Ce sont, en effet, pas moins de 25 producteurs qui seront présents.

RDV: Jeudi 12 avril de 15 h à 19 h sur la place Xavier Neujean.

Le marché est organisé les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois, jusqu’au 13 septembre.