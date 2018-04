3ème Championnat du monde du jeu du clou

C'est sur le site du Vieux Charbonnage de Gives que se tiendra le championnat du monde du jeu du clou.

Cette année, 3 catégories sont ouvertes aux hommes, aux femmes et aux entrepreneurs.

Le but de la compétition est d’enfoncer totalement un clou dans la bûche, sans toutefois être le premier, ni le dernier. Le clou est considéré comme enfoncé s’il n’a plus aucune aspérité par rapport à la surface de la bûche.

Un même clou ne peut être frappé plus de 2 fois d’affilée.

Le défi vous tente? Inscrivez vous il reste quelques places.

Si vous n’avez pas la fibre sportive mais que vous êtes curieux, venez observer les athlètes participants.

Rendez-vous ce Dimanche 29 avril à partir de 10h.

Lieu : Site du Vieux Charbonnage de Gives (Rue Emile Vandervelde 67, 4500 Huy)

L' Accès est gratuit, des animations sont prévues durant toute la journée avec les concerts des groupes " Bassinia frogs " entre chaque manche et de LEMD en guise de final ainsi qu'un bar et une petite restauration…

Infos, règlement et inscription sur www.giiif.com ou au 0497/621.849