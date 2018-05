3è édition de La Rue aux Enfants par le Babibar ce lundi 21 mai

Ce lundi de Pentecôte Baribar (Le projet citoyen et participatif qui voit la ville autrement) vous reçoit en Neuvice pour une journée festive avec vos enfants.

Le concept ? Une journée ludique, festive, créative et culturelle essentiellement dans la rue.

Les activités de la journée :



- Un espace spécialement dédié aux bébés avec des bacs sensoriels.

- Des activités pour les tout-petits : un village tepee (maquillage à l'argile, craies au sol, totem, attrape-rêves, contes...), de la pâte à sel version land art, de la vraie terre avec Monsieur Pelouse et Madame Gazon.

-Les ateliers terre glaise de Christelle, le rituel de tous les petits pieds nus.

-Des jeux en bois, en carton ou en mode récup, des jeux d'adresse, de rue, d'avant et de maintenant.

-Des murs musicaux, des djembés.

-Des fresques collectives à peindre, colorer, tamponner.

-Un métier à tisser géant.

-Une cabane à se faire tirer le portrait.

-Et pour clore la journée, à 16h, la désormais traditionnelle "p'tite rue dansante".



Un buffet sucré/salé est prévu.



Quand ? De 10h à 17h le lundi 21 mai

Où ? En Neuvice à Liège



Plus d'infos sur wwwBaribar.be

https://www.facebook.com/events/646361085706678/