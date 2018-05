2ème édition de La Semaine des Abeilles et des Pollinisateurs

Celle-ci se déroule partout en Wallonie jusqu' au dimanche 3 juin.

Le but de cette initiative est de faire découvrir le monde des insectes et d'expliquer leurs rôles dans environnement et la biodiversité.

De nombreuses activités auront lei telles que :

- conférence sur le Frelon asiatique le mercredi 30 mai à 19h à Terwagne par Monsieur Michel De PROFT, un spécialiste de la question. Avec son équipe, il a organisé les premières destructions de nids dès l’entrée de ce nouveau prédateur en Belgique. Il vous expliquera les enjeux de la lutte contre cet insecte invasif.

Il y aura aussi une présentation du miel de M. Hoyoux...

L'accès est gratuit ce 30 mai à 19H

Salle "Le Rôpâ"Rue Darimont, 4 à TERWAGNE (Clavier)

Mais aussi

- visites de ruchers à Stoumont et Waimes

- cours d'apiculture au Rucher école de la Reid

- visite d'un jardin nature admise

- Fabrication d'un hôtel à insectes....

Pour obtenir le programme complet, rendez-vous sur le site: http://www.abeillesetcompagnie.be/fr