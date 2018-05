2e édition de la journée de la Santé à Waremme ce samedi 19 mai

Cette année, ce sont les Intolérances alimentaires et la maladie cœliaque qui seront mises en avant.

Plusieurs activités pour " petits et grands " seront proposées tout au long de la journée.

L’objectif de cette journée est d'allier "Education & sensibilisation" & "Dimension festive".

Au Programme :

De 10h à 16h, vous pourrez faire un tour sur le marché en plein air de produits alimentaires sans gluten. Des dégustations auront lieu toute la journée (bières, pain, ou lasagnes...).

A 11H, vous pourrez assister à une conférence " Intolérances alimentaires : gluten, lactose, fraises... Entre mythe et réalité. " par le Dr. C. REENAERS, Service de Gastro-entérologie, hépatologie et oncologie digestive, CHU de Liège.

De nombreux ateliers égaieront la journée :

- Atelier-conseil pour l’HORECA

- Atelier-conseil pour les professionnels de la santé

- Atelier-conseil pour la confection de recettes de cuisine

- Atelier-dégustation pour les enfants

Rendez-vous ce samedi 19 mai dès 10h au Centre Culturel de Waremme.

Infos : https://www.waremme.be/journee-de-la-sante