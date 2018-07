25e édition de la Foire du vin à Aywaille

Celle-ci rassemblera près de 50 vignerons et artisans traiteurs venant de 15 pays gratuits du vendredi 6 au dimanche 8 juillet.

Vous pourrez ainsi déguster d’excellents produits de la vigne et de la table.

La France sera naturellement représentée dans les appellations : Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Côtes du Rhône, Languedoc-Roussillon, Loire, Périgord et Sud-Ouest.

De nos jours, une foire du vin ne se conçoit plus sans la présence d’autres états européens et du reste du monde tels que l’Afrique du Sud, l'Arménie, la Croatie, l'Espagne, la Grèce, l’Italie, la Moldavie, l'état de New-York, le Portugal, la Roumanie, la Serbie et la Suisse.

Les vins belges seront également de la fête.

Les stands seront installés dans piétonnier d'Aywaille.

Accès :

Moyennant l’acquisition d’un verre de dégustation vendu au prix de 6 euros, vous aurez accès à la foire durant tout le week-end.

Horaire :

Vendredi 6 juillet de 17h à 21h

Samedi 7 juillet de 11h à 21h

Dimanche 8 juillet de 11h à 19h

Infos: sur la page FB Foire du vin à Aywaille