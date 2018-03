2 nouveaux radars à Huy !!!

Après l'axe Ben-Ahin/Huy et Wanze/Huy faites gaffe à votre vitesse en direction de Tihange et entre la Sarte et Huy

2 nouveaux radars, plutôt discrets viennent d'être installés en région hutoise:

-Le premier sur le Quai d'Arona en direction de la Centrale de Tihange, juste avant le feu.

-Le deuxième est installé de manière on ne peut plus discrète sur la N66 dans la descente de la Sarte. Haut perché, juste à hauteur d'un panneau de signalisation qui le rend presque invisible, il est bien là et vous rappelle que dans cette zone, on roule à max 50 kilomètres/heure et non à 70 comme c'est le cas à quelques dizaines de mètres plus haut.