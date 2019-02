1ère édition du "Winter Vibrations" à Malmedy sous le signe de l'électro et de la hip hop

Le festival Vibrations de Malmedy, organisé au début de l'été selon un concept intergénérationnel, a désormais un petit frère: une version hivernale organisée par la même asbl Vibrations et par les collectifs locaux " Lait de Coco" et "Dubnology", avec cependant une tout autre philosophie musicale. "Le Winter Vibrations", tel qu'ainsi nommé, prendra ces quartiers les 8 et 9 février dans le nouveau Intermills Event and Business Center, érigé à côté du cinéma Movie Mills, sur le site de l'ancienne papeterie Intermills.

L'initiative repose sur le constat de jeunes malmédiens que la musique écoutée par la catégorie 15-25 ans n'était pas suffisamment présente au calendrier des festivités locales. Même si les organisateurs du nouveau festival annonce une programmation tout public, le Winter Vibrations s'adressera en particulier aux amateurs de techno, d'électro et de hip hop en proposant non pas des concerts mais des DJ sets, autrement dit une succession de moments animés par différents DJ en vogue, représentant peu ou prou la scène musicale émergente, le tout imaginé dans un contexte articulé autour du monde nordique et des vikings! Tout un programme.

Deux salles, deux noms, deux scènes.

Deux salles accueilleront cette première édition du Winter Vibrations, situées à deux étages différents mais reliées entre elles par un escalier facilitant la proximité et le passage de l'une à l'autre. Des scènes affublées d'un sobriquet répondant chacune à une style musical: la scène "la Glacière", avec canons à neige, cocktails "glaciaux", etc. diffusera les musiques urbaines et émergentes issues du monde "hip hop"; la scène "Drakkar" proposera quant à elle une ambiance plus électro avec des musiques des années 90 à nos jours.

Quant aux acteurs de ces deux folles soirées, certains sont particulièrement cotés dans leur domaine à l'image des deux têtes d'affiche: Dany Rodriguez, l'hispano-belge de Liège, est salué par la critique spécialisée pour la qualité de ses musiques technos qui l'ont fait courir plusieurs festivals internationaux. Le Spadois Mathieu Fonsny, alias Surfing Leons, s'est produit à Miami, Paris et Ibiza, et est aussi programmateur du festival de Dour. Les festivaliers apprécieront ses productions techno, électro et hip hop, autant de musiques d'aujourd'hui et de demain. Quant aux autres principaux invités du festival, ils ont pour nom "Lait de coco" (électro), Jack le Coiffeur (déjà applaudi aux Ardentes, aux Francofolies et au Réflektor), et DJ Flex MC (musique urbaine, actif en Belgique mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et en France). A ce trio viendront se joindre les SWYV, Kartel, Badflow et autre Salto Mortale et Cabasa pour composer une affiche réunissant sur les deux soirées une vingtaine de DJ talentueux et créatifs que le nouveau Festival permet ainsi de mettre en avant.

Le programme:

Vendredi 8 février: à la Glacière: Lait de Coco, DJ Flex MC, SWYV, Kartel.

au Drakkar: Jack le Coiffeur, Ludo NS, Nateen-B, Olvr, Bad Flow.

Samedi 9 février: à la Glacière: Dany Rodriguez, Madzfriendz, Cabasa, Salto Mortale, See-J&Friends

au Drakkar: Surfing Leons, Gass, Shiver, Jack le Coiffeur, DJ Contest.

Les deux soirées se dérouleront de 21 heures à 3h du matin.

Infos et réservations: festivalvibrations.com.