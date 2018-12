1ère édition du heroes Spa Tribute Indoor

Le Spa Tribute Festival organisé au début de l'été à Spa a désormais un petit frère au mois de décembre: le Heroes Spa Tribute Indoor mis sur pied par le même organisateur, la société PLG soutenue par la Ville de Spa et son Office du Tourisme. Une version Indoor donc pour ce premier festival hivernal qui prendra ses quartiers les 8 et 9 décembre dans la grande salle des Fêtes du Centre Culturel de Spa laquelle n'avait plus accueilli un festival de musique depuis de nombreuses années, c'était lors des Francofolies. Un ballon d'essai pour les organisateurs qui semblent déjà satisfaits avant même que les premiers décibels ne soient déversés puisque, selon PLG, près de 90 pourcents des tickets disponibles ont déjà été écoulés à quelques jours du festival.

La formule de base reste identique: réunir des coverbands - groupes de reprises - dans des répertoires très différents les uns des autres. Six groupes ont été programmés pour cette première édition: trois se produiront le samedi 8 décembre dès 19 heures et trois le dimanche 9 décembre dès 17 heures 30. Le Festival alternera chanson française et anglo-saxonne grâce à des groupes belges et étrangers à succès qui se sont produits notamment au Spa Tribute de l'été.

C'est Michel Curvers qui ouvrira le Festival samedi avec son spectacle "Michel chante Sardou" , un excellent hommage à la star françaises grâce à une voix proche de celle-ci et aussi un look volontairement ressemblant. Le Festival se poursuivra par un coverband d'Indochine, très coté lui aussi, proposé par Black City avant le groupe vedette de la première soirée, Goldmen; originaire du Nord de la France, le groupe présente un spectacle extraordinaire de vérité tant le chanteur atteint les sommets vocaux et musicaux de Jean-Jacques Goldman; le groupe fait un tabac à chacune de ses sorties, et cerise sur le gâteau, ce sera le dernier concert de l'année pour Goldmen avant son passage à l'Olympia de Paris en février!

Le dimanche, ce sont des répertoires de groupes mythiques qui se succéderont, interprétés par des coverbands chevronnés dont le succès n'est plus à démontrer. The Sneakers reprendra le répertoire de Depeche Mode, les Italiens d'Achtung Babies joueront U2, et en clôture du Festival, un autre groupe italien, Break Free Show, fera vivre au public les grands succès de Queen dans un concert qui avait bluffé le public lors du Spa Tribute en juin dernier. Il ne faut plus trainer pour réserver ses places! Entrée: 19,5 € par jour ou 29,5 € pour les deux jours.

Le programme:

Samedi 8 décembre:

19h00 • Michel Sardou by Michel chante Sardou

21h00 • Indochine by BlackCity

23h00 • JJ Goldman by Goldmen



Dimanche 9 décembre



17h30 • Depeche Mode by Sneakers

19h30 • U2 by Achtung Babies

21h30 • Queen by Break Free Show

Infos & Réservation : spatribute.be - Office du Tourisme de Spa • MovieMills Malmedy • Médiamarkt Liège / Herstal • Billetterie de Belle-Ile