1ere compétition de rubik's cube de la province de Liège ce samedi 26 & dimanche 27 octobre à Seraing

Vous souvenez-vous de ce petit cube coloré, inventé par un hongrois (Erno Rubik) en 1974 ? Chaque face avait une couleur déterminée. On les mélangeait et il n’y avait plus qu’à remettre chaque face dans sa bonne couleur. Un jeu d’enfant pour certains, un casse-tête pour d’autres… 45 ans plus tard, le rubik's cube est toujours là et passionne aux 4 coins du monde.

Ce samedi 26 et dimanche 27 octobre, pour la toute première fois, 95 compétiteurs s’affronteront.

Parmi les participants, Guillaume David, 13 ans, qui habite Horion Hozémont, qui était avec nous en studio et qui est un des meilleurs cubeurs belges.

C’est la World Cube Association (WCA) qui organise des championnats suivant des règles précises (la manche belge en fait partie) : chaque candidat utilise son cube personnel.

Il existe différents types de cubes de tailles et formes différentes.

En quoi consiste cette compétition de Rubik’s cube ?

Chaque compétiteur doit résoudre 5 fois le cube. Le temps pour chaque partie est comptabilisé et à la fin, on fait une moyenne.

Afin de respecter l’équité, des mélangeurs " officiels " mélangent les cubes de manière identique pour chaque compétiteur.

D’autres épreuves surprenantes peuvent également être au programme, à savoir des résolutions à une main, à l’aveugle et même parfois avec les pieds ; le tout à faire en un minimum de coups.

Si des personnes souhaitent participer au concours de Seraing, elles doivent savoir que les places sont limitées à 100 et qu’elles doivent impérativement s’inscrire sur le site de la World Cube Association (5€ par personne pour l’inscription) jusqu’au 19 octobre ici

A noter que durant ce week-end de compétition, l’entrée au public sera gratuite.

Des épreuves impressionnantes qui ne sont, toutefois, pas destinées qu’aux champions !

Cette 1ere compétition se déroulera ces 26 et 27 octobre à l’école de la Troque, rue de la Basse-Marihaye 350, Seraing.